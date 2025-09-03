¿Piensas asistir a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, alentar a tu selección y vivir la emoción del deporte rey en vivo? El torneo que reunirá a millones de fanáticos en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, y muchos ya empiezan a planear su viaje. Pero hay un detalle que puede convertirse en el verdadero obstáculo antes de llegar al estadio: la visa estadounidense.

Si aún no la tienes, esta advertencia del Departamento de Estado de EE.UU. podría cambiar por completo tus planes. De no iniciar pronto el proceso, corres el riesgo de ver los partidos desde casa en lugar de vivirlos en la tribuna.

La agencia que maneja la política exterior de EE.UU. lanzó una advertencia clara: no dejes el trámite para el último minuto. Según recalcaron en un mensaje publicado en redes sociales, quienes planeen viajar al país para asistir a los encuentros necesitan contar con una visa de turismo B-2, y el proceso no es tan rápido como muchos imaginan.

EE.UU. lanzó una advertencia clave para los extranjeros que desean asistir al Mundial 2026. | Crédito: FIFA

¿Por qué tanta prisa?

El procedimiento puede tardar meses. Desde llenar el formulario DS-160 en línea, cargar la fotografía oficial, agendar la cita consular, pasar por la toma de huellas biométricas y finalmente asistir a la entrevista, el camino no es corto. Y aquí está el punto crítico: las embajadas y consulados reciben millones de solicitudes cada año, por lo que las fechas de citas suelen estar saturadas.

En otras palabras, si decides posponer tu trámite, existe una alta probabilidad de que tu viaje se vea comprometido y termines viendo los partidos desde la sala de tu casa.

Lo que dijo el Departamento de Estado de EE.UU.

“Los viajeros extranjeros que planeen asistir a un partido de la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos y necesiten una visa estadounidense deben solicitarla AHORA”, fue el mensaje textual de la advertencia publicada este 2 de septiembre.

Además, el organismo recalcó que sus embajadas y consulados trabajan para agilizar los procesos, pero la seguridad del país sigue siendo prioritaria. Por eso, cada solicitante debe cumplir rigurosamente con los requisitos y someterse a una entrevista donde se evalúa si es apto para ingresar a territorio estadounidense.

Los trámites de visa en EE.UU. ya generan preocupación entre quienes planean viajar al Mundial 2026. | Crédito: AFP

El reloj ya está corriendo

El Mundial 2026 marcará un antes y un después: por primera vez, tres países serán sede del torneo más grande del fútbol. Y si bien México y Canadá también recibirán a miles de hinchas, la mayoría de los partidos, incluyendo la final, se disputarán en Estados Unidos.

Por eso, si tu plan es vivir en carne propia la experiencia, no basta con ahorrar para la entrada o el pasaje: la clave está en adelantar el trámite de visa desde ya. De lo contrario, podrías quedarte fuera de la fiesta futbolera más esperada de la década.

