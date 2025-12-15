Con la llegada de la Navidad, millones de pasajeros se preparan para transitar por los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, como el JFK en Nueva York o LAX en California. Así, ante el inminente aumento de viajeros, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha emitido una advertencia importante.

Y es que, en una publicación del pasado 8 de diciembre del 2025 en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter), la agencia federal ha sido clara en su política de cero tolerancia hacia las conductas que pongan en riesgo la seguridad de los oficiales o del resto de los pasajeros.

En el aviso, se lee: “Sin amenazas. Sin insultos. Sin violencia física de ningún tipo. Si amenaza, pone en peligro o daña a los agentes de seguridad del transporte durante el control, la TSA le impondrá sanciones penales y multas de hasta 13,910 dólares. Gracias por su colaboración”.

La advertencia de la TSA a los viajeros que transitan por los aeropuertos de Estados Unidos durante las fiestas navideñas (Foto: @TSA / X)

EL MONTO REAL DE LA SANCIÓN ECONÓMICA

Aunque las pantallas en los puntos de control todavía muestran aquella advertencia de US$13.910, debes saber que la normativa federal se ha actualizado para el 2025.

De esta manera, según el Registro Federal y los ajustes por inflación del Departamento de Seguridad Nacional, las sanciones por agresiones físicas con lesiones o interferencia grave ahora pueden escalar hasta los US$17,062 por incidente.

Recuerda que, a menudo, los carteles digitales en los aeropuertos tardan en actualizarse o muestran el monto base estatutario sin el último ajuste inflacionario.

LISTA DE SANCIONES QUE IMPONE LA TSA

De acuerdo con la TSA, las multas varían drásticamente según la gravedad de la infracción y el riesgo que represente para la seguridad aeroportuaria.

A continuación, repasa las penalizaciones vigentes que debes tener en cuenta antes de llegar al control:

Ocultar líquidos prohibidos: intentar burlar los controles escondiendo geles, aerosoles o líquidos no explosivos (más allá de lo permitido) se castiga con multas de US$160 a US$340.

intentar burlar los controles escondiendo geles, aerosoles o líquidos no explosivos (más allá de lo permitido) se castiga con multas de US$160 a US$340. Saltarse el control de seguridad: entrar a una zona restringida o “estéril” sin haber pasado por la inspección correspondiente conlleva una sanción de entre US$850 y US$5,110.

entrar a una zona restringida o “estéril” sin haber pasado por la inspección correspondiente conlleva una sanción de entre US$850 y US$5,110. Fraude o falsificación: mentir o presentar documentación falsa de manera intencional es una falta grave que cuesta entre US$4,250 y US$10,230, además de una remisión directa a las autoridades criminales.

mentir o presentar documentación falsa de manera intencional es una falta grave que cuesta entre US$4,250 y US$10,230, además de una remisión directa a las autoridades criminales. Uso indebido de accesos: utilizar credenciales o accesos del aeropuerto de forma no autorizada también genera multas de US$850 a US$5,110.

utilizar credenciales o accesos del aeropuerto de forma no autorizada también genera multas de US$850 a US$5,110. Agresiones físicas (con lesiones): es la categoría más severa. Herir a un oficial durante la inspección implica multas que van desde los US$12,900 hasta los US$17,062.

es la categoría más severa. Herir a un oficial durante la inspección implica multas que van desde los US$12,900 hasta los US$17,062. Agresiones físicas (sin lesiones) o interferencia no física: empujar, bloquear o interferir verbalmente con el proceso de detección (incluso sin causar heridas) se sanciona con montos de US$2,570 a US$12,900.

empujar, bloquear o interferir verbalmente con el proceso de detección (incluso sin causar heridas) se sanciona con montos de US$2,570 a US$12,900. Sabotaje o elusión de sistemas: cualquier intento de alterar, modificar o comprometer los sistemas de seguridad del aeropuerto tendrá una multa variable, cuyo monto final dependerá de qué tan crítico sea el requisito de seguridad violado.

En ese sentido, si planeas volar en estas fechas festivas, la recomendación es clara: sé respetuoso y mantén la calma en todo momento para evitar que un momento de frustración se convierta en una deuda enorme.

