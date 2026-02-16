Las operaciones migratorias en Estados Unidos no se detendrán a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya atraviesa su segundo día sin presupuesto aprobado. Así lo aseguró Tom Homan, encargado de la política fronteriza en el gobierno de Donald Trump. En declaraciones ofrecidas a CNN, Homan explicó que la falta de fondos no cambiará el rumbo de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según dijo, los operativos continuarán tal como están previstos, incluso bajo el escenario de paralización administrativa.

El funcionario reconoció que los agentes podrían trabajar sin recibir salario mientras dure el cierre, pero sostuvo que eso no afectará la ejecución de la política migratoria.

“Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente“, señaló. ”Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán”.

Tom Homan, responsable de la política fronteriza durante el gobierno de Donald Trump, aseguró que la falta de presupuesto no frenará las acciones de ICE. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El cierre parcial se activó luego de que el Senado de Estados Unidos no lograra aprobar una iniciativa republicana para financiar el DHS hasta septiembre. La propuesta no obtuvo el respaldo necesario debido a la oposición demócrata.

Desde ese bloque, argumentaron que el plan no establecía límites claros a las acciones de ICE, en un contexto marcado por protestas contra redadas migratorias y hechos violentos ocurridos en Minneapolis.

A pesar del bloqueo, más del 90% del personal del DHS seguirá trabajando durante la paralización.. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Aunque el DHS emplea a más de 270,000 personas, se estima que más del 90% seguirá trabajando durante la paralización. La medida impacta a varias agencias federales, entre ellas ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, la TSA, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y FEMA.

Pese al conflicto en Washington, la legislación presupuestaria promovida por Trump el año pasado permite a la secretaria del DHS, Kristi Noem, reorganizar recursos internos para mantener activas las tareas de control migratorio mientras se resuelve el bloqueo político.

Qué se sabe sobre el nuevo cierre parcial del gobierno de EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició un cierre parcial este sábado tras el fracaso de las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas sobre reformas a la aplicación de la ley migratoria, informó NBC News. Aunque agentes de la TSA, FEMA y la Guardia Costera seguirán trabajando sin recibir pago, el personal de ICE y CBP no se verá afectado financieramente gracias a fondos aprobados previamente bajo la administración de Donald Trump.

La disputa surge tras la muerte de dos ciudadanos en Minnesota, lo que llevó a los demócratas a exigir diez condiciones estrictas, como el uso de identificación y órdenes judiciales para arrestos. Los republicanos sostienen que ya se implementaron cambios como el uso de cámaras corporales y acusan a la oposición de utilizar el cierre como una herramienta política mientras el Congreso permanece en receso hasta el 23 de febrero.

A diferencia de cierres históricos anteriores, el resto del gobierno federal cuenta con financiamiento completo hasta septiembre; no obstante, la presión aumenta para la administración actual, ya que encuestas recientes de NBC News muestran una caída en la aprobación del manejo de la frontera, mientras los demócratas insisten en que no aprobarán fondos sin garantías que pongan límites a la violencia y el exceso policial.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!