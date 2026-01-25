El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia clara a los residentes del estado de Nueva York: si no retiran la nieve y el hielo de sus buzones, caminos y aceras, la entrega de correo podría suspenderse temporalmente. Vale precisar que el llamado llega justo cuando la tormenta invernal Fern amenaza con dejar entre 12 y 18 pulgadas de nieve en gran parte del estado durante este fin de semana. Y la solicitud no es menor: las caídas por resbalones representan el tipo de lesión más frecuente entre los carteros.

Por lo tanto, mantener un camino despejado hacia los buzones no es solo una cortesía: es una cuestión de seguridad laboral que puede determinar si recibes o no tu correspondencia.

¿QUÉ LE PIDE EL SERVICIO POSTAL A LOS RESIDENTES DEL ESTADO DE NUEVA YORK?

El USPS emitió una serie de recomendaciones específicas para la remoción de nieve que los residentes deben seguir si quieren garantizar la entrega continua de su correo durante y después de la tormenta.

Según el comunicado oficial, publicado el pasado jueves 22 de enero:

Para buzones junto al bordillo: retira suficiente nieve para permitir que el camión de correo se acerque al buzón, entregue el correo y se retire sin necesidad de retroceder o que el cartero baje del vehículo

retira suficiente nieve para permitir que el camión de correo se acerque al buzón, entregue el correo y se retire sin necesidad de retroceder o que el cartero baje del vehículo Para aceras y caminos: las rutas peatonales deben estar completamente despejadas de nieve y hielo, proporcionando suficiente tracción para evitar resbalones, tropiezos o caídas.

las rutas peatonales deben estar completamente despejadas de nieve y hielo, proporcionando suficiente tracción para evitar resbalones, tropiezos o caídas. Para escalones y barandales: estos deben mantenerse libres de hielo y nieve, y en buen estado de mantenimiento para prevenir lesiones a los carteros y otras personas.

estos deben mantenerse libres de hielo y nieve, y en buen estado de mantenimiento para prevenir lesiones a los carteros y otras personas. Para aleros y estructuras superiores: las áreas sobre los buzones y caminos deben estar libres de nieve y hielo para reducir el riesgo de caída de escombros o acumulaciones que puedan lastimar al personal postal.

¿QUÉ PASA SI UN BUZÓN NO ES SEGURO PARA LOS CARTEROS?

En declaraciones para News10NBC, Mark Lawrence, portavoz del USPS en Nueva York, explicó que si un buzón no es seguro para acceder, los carteros pueden retener el correo.

“Lo traerán al día siguiente con la esperanza de que el cliente haya tenido la oportunidad de limpiar la nieve o resolver el problema. Y si el problema se mantiene constante, colocarán a la persona o la propiedad en espera”, manifestó.

Es decir, la política es clara: los carteros no están autorizados a hacer la entrega a domicilio cuando hay una acumulación pesada de nieve y hielo en aceras, escalones o porches.

Tampoco pueden bajarse de sus vehículos para acceder a buzones junto al bordillo que estén bloqueados por acumulaciones de nieve y hielo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RETIRAR LA NIEVE DE LOS BUZONES?

El llamado del Servicio Postal no es exagerado ni caprichoso: las lesiones de carteros son un problema serio y recurrente.

Y es que, tal como te puedes imaginar, condiciones resbaladizas causadas por la lluvia, la nieve y el hielo, junto con problemas como aceras desniveladas, baches, escombros escondidos en pasto alto y otros obstáculos inesperados pueden causar tropiezos, resbalones y caídas.

Según el especialista en comunicaciones estratégicas Desai Abdul-Razzaaq: “Los resbalones, tropiezos y caídas siguen siendo el tipo de lesión más frecuente que sufren nuestros transportistas (...) A medida que empeoran las condiciones invernales, también lo hace el número de accidentes. Con solo despejar el camino, los clientes ayudan a reducir el riesgo”, le dijo a USPS.

Paul Smith, portavoz del área Este del USPS, agregó que “montañas de nieve y parches de hielo frente a los buzones crean caos para los carteros que intentan entregar el correo de manera segura”.

Los residentes que tengan preguntas o comentarios sobre los servicios de correo pueden comunicarse con el Servicio Postal al 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777) o a través del enlace “Contáctenos” de su portal oficial.

Recuerda que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es fundamental mantenerse informado con fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en https://www.weather.gov/.

IMÁGENES DE ESTADOS UNIDOS EN ALERTA FRENTE A LA TORMENTA INVERNAL FERN

Una persona camina por la nieve cerca del puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York el 25 de enero del 2026 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Un camión limpia una calle cubierta de nieve en el barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 25 de enero del 2026 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Un hombre echa sal en una acera mientras nieva en el barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 25 de enero del 2026 (Foto: Angela Weiss / AFP)

