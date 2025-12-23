Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se enfrentan a una difícil decisión: ¿aceptar la oferta del Gobierno y salir voluntariamente del país, o seguir en territorio estadounidense? La pregunta recorre hoy hogares y comunidades enteras.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido triplicar lo que llaman una “bonificación de salida”, aumentando el incentivo de $1,000 a $3,000 para quienes regresen a sus países de origen usando la aplicación CBP Home. La medida se anunció en plena temporada navideña, lo que ha generado un debate entre quienes buscan reunirse con su familia y quienes temen las posibles consecuencias legales.

La aplicación CBP Home es clave para acceder al incentivo ofrecido por el DHS. | Crédito: AFP

Según reportó Noticias Telemundo, varios inmigrantes que aceptaron el bono inicial de $1,000 aún no han recibido el pago. Ahora, además del dinero, el Gobierno ofrece:

Pasajes aéreos gratuitos de regreso a sus países de origen.

de regreso a sus países de origen. Exención de multas o sanciones por haber permanecido de manera irregular en Estados Unidos.

La advertencia sobre el bono para autodeportarse

Sin embargo, hay detalles que siguen sin aclararse. Las autoridades solo han indicado que es necesario utilizar la aplicación CBP Home para ser elegible, pero no han respondido cómo ni en qué plazo se entregará el dinero.

Expertos recomiendan buscar asesoría legal antes de aceptar la salida voluntaria del país. | Crédito: @uscis / X

En la calle, la reacción es de escepticismo. Muchos ven la oferta con precaución, conscientes de que aceptar puede tener implicaciones legales o complicaciones inesperadas. Por ello, los expertos recomiendan que los interesados hablen con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión, para comprender todas las consecuencias de aplicar al programa.

En resumen, aunque la “bonificación navideña” de $3,000 puede sonar atractiva, la recomendación es no apresurarse y buscar asesoría legal antes de tomar un paso que podría cambiar sus vidas de manera definitiva.

