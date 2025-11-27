Con la Navidad a la vuelta de la esquina, miles de viajeros cruzarán la frontera entre México y Estados Unidos cargando regalos, ingredientes y tradiciones. Sin embargo, lo que muchos no saben es que algunos de esos productos pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza al llegar al punto de inspección.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lanzó una advertencia clara: ciertos productos agrícolas utilizados en estas fechas están estrictamente prohibidos, debido a que pueden transportar plagas y enfermedades capaces de dañar la agricultura estadounidense y generar costosas consecuencias para el viajero.

En los cruces de México hacia EE.UU., la CBP reforzó las inspecciones por la temporada de Navidad. | Crédito: CBP

Eugene E. Crawford, director interino del Puerto de Entrada de Laredo, lo dijo sin rodeos: “A medida que se acercan las festividades, recordamos a los viajeros transfronterizos que ciertas frutas y verduras, comúnmente utilizadas en festividades, tienen prohibida la entrada”. A esto agregó la importancia de declarar cualquier producto agrícola y revisar la lista oficial de artículos prohibidos.

La advertencia llega en un momento clave: las posadas y celebraciones religiosas, muy comunes en la frontera, suelen traer consigo el antojo del ponche, bebida que usa ingredientes típicos como caña de azúcar, guayabas y manzanas… todos artículos vetados en el cruce hacia Estados Unidos.

Productos prohibidos al cruzar de México a EE.UU. en Navidad

Estos productos pueden portar plagas y enfermedades que afectan cultivos, por lo que no pueden ingresar:

Caña de azúcar

Guayabas

Manzanas

Frutas cítricas , incluyendo:

, incluyendo:

Otras frutas prohibidas :

:

Intentar pasarlos de forma ilegal, o no declararlos, puede ocasionar el decomiso inmediato y sanciones económicas.

La CBP advirtió que intentar ingresar frutas desde México a EE.UU. puede generar multas severas. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Multas por no declarar o intentar ingresar productos prohibidos

La CBP subraya que las consecuencias pueden ser más fuertes de lo que muchos creen:

Hasta $1,000 dólares por importaciones personales no declaradas, dependiendo de la gravedad.

por importaciones personales no declaradas, dependiendo de la gravedad. Multas superiores a $250,000 dólares en casos de importaciones comerciales.

En resumen, si planeas cruzar para celebrar la Navidad en Estados Unidos, no arriesgues la fiesta ni tu bolsillo: evita llevar productos agrícolas prohibidos y declara todo lo que transportes. Un pequeño ingrediente puede convertirse en una multa gigante.

