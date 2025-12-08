Las masas de aire gélido provenientes del Ártico y asociadas con el vórtice polar están haciendo que los días en Chicago sean más fríos de lo esperado antes de la llegada oficial del invierno. Las temperaturas extremas, vientos helados, nieve y sensación térmica más severa han sido una constante el último fin de semana y el pronóstico no parece alentador para las próximas horas gracias a la intensa tormenta invernal. Aquí te explico lo que se espera y la alerta meteorológica que pone en suspenso a esta zona de Estados Unidos por el clima ártico y la presencia de una serie de sistemas “clipper”.

El sábado y domingo se reportaron carreteras cubiertas de nieve e interrupciones en el transporte terrestre y aéreo. Según se informó, existieron acumulaciones de nieve de hasta 6 pulgadas durante la madrugada y mañana del 7 de diciembre en distintas localidades del norte de esta ciudad. Además, los distintos aeropuertos en Chicago, tales como Internacional O’Hare e Internacional Midway, también retrasaron y cancelaron vuelos.

Tras esto, la segunda semana de diciembre no se presenta nada alentadora ya que la ráfaga de aire ártico provocará una sensación térmica bajo cero en el área de Chicago y más de 14 millones de personas están bajo alerta de frío ártico en el medio este y noreste de Estados Unidos, lo que significa el inicio más temprano del invierno en casi medio siglo.

Se prevén temperaturas por debajo de los niveles de congelación a partir del 7 de diciembre. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

La alerta meteorológica que pone en suspenso a Chicago

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se pronostica una “alta presión transitoria, fría y seca”, en la región central y este de Estados Unidos.

En Chicago, las nevadas continuarán tras el “aviso de clima invernal” que se dio el 7 de diciembre para los condados de Cook, DuPage, Kane, McHenry, Kendall, Lake, Will y Grundy en Illinois, y los condados de Lake y Porter en Indiana.

“Desde el medio este hacia el noreste del país durante la mañana del 8 de diciembre no encontramos una localidad que esté por encima del punto de congelación. El país amanece en ese sector totalmente congelado y esto va a continuar. En Chicago las temperaturas se están sintiendo en 17°F, hacia Nueva York en 24°F, así que abríguense bien porque se espera un día sumamente gélido. Hoy las máximas no estarán superando los 32° en muchas de estas localidades”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Se espera que la nieve por efecto lago persista en partes del noroeste de Indiana y el noreste de Illinois. (Foto: @NWSChicago / X)

¿Se prevén mayores nevadas en Chicago?

El pronóstico para la segunda semana de diciembre por parte del NWS advierte que para el lunes 8 de diciembre se prevén temperaturas por debajo de los niveles de congelación, con máximas de 26°F (-3.3°C) y 21°F (-6.1°C) y chubascos de nieve con efecto lago. Al día siguiente, subirán las temperaturas hasta los 40°F (4.4°C).

“El patrón invernal activo continuará durante la próxima semana”, advirtió el organismo meteorológico a través de su cuenta de X.

Además, se ha informado que un sistema “clipper” se desplazará con un escenario de potencial incremento térmico suficiente como para introducir la posibilidad de precipitación mixta de agua-nieve para el lunes por la noche, el martes y el miércoles.

