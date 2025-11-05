Ricardo Aguayo pasó un momento sumamente traumático en Chicago. Sucede que fue violentamente detenido por los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , hasta el punto de ser hospitalizado. Lo que parecía que la pesadilla culminó con su arresto, ahora los familiares denuncian que no saben nada de él desde aquel día.

Según información brindada por Noticias Telemundo, durante el arresto, uno de los uniformados le realizó una maniobra de estrangulamiento hacia este hombre de 53 años. A causa de ello, tuvo que ser trasladado hacia un centro médico para que reciba atención.

Afortunadamente, este inmigrante fue dado de alta, pues las lesiones no fueron de consideración. Ante ello, la familia de Ricardo tuvo intención de observarlo con el propósito de saber su estado y dónde sería llevado; sin embargo, no recibieron información alguna.

Tras el intento de estrangulamiento en su contra, Ricardo tuvo que ser hospitalizado. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Estaba enojada por no poder estar ahí y ayudarlo por cómo andaba gritando ahí en el piso”, fueron las palabras de Stephanie Aguayo, sobrina del detenido, quien se mostró conmocionada al recordar ese momento.

Por su parte, Dora Suein, hermana de Ricardo, puntualizó que las autoridades migratorios realizaron “distintos golpes” en su cara y cabeza. Es más, añade que fueron sacadas por el personal de seguridad.

Stephanie Aguayo, sobrina del detenido, sintió frustración al visualizar cómo arrestaron a su familiar. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Cuenta con antecedentes

Ante la gravedad de la situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decidió justificar por qué arrestaron a Ricardo Aguayo. Según lo indicado por la agencia al medio citado, el detenido cuenta con distintos antecedentes: ataques, agresiones y posesión de sustancias controladas.

Además, puntualizó que la fuerza excesiva usada por uno de los uniformados se debe a que el inmigrante opuso resistencia. Lo llamativo de este hecho es que también usaron gas pimienta en su contra para “frenar sus ataques”.