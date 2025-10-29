La estabilidad emocional de Adriana Naranjo se derrumbó repentinamente al enterarse que su hijo, Diego Castro, está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Siente una profunda angustia, pues está tratando lo posible por conseguir su liberación; además, de evitar que sea deportado de Estados Unidos.

En una conversación con Noticias Telemundo, esta madre inmigrante no recuerda haber experimentado una situación como esta, pues consideró que, al llegar al territorio estadounidense, todo sería de maravilla y podría mejorar su calidad de vida.

“Nosotros nunca hemos pasado por algo como esto. Sabíamos que (Diego Castro) estaba en regla. No tenía por qué haber sido detenido”, fueron las palabras de la mujer extranjera.

Adriana considera que su hijo está detenido injustamente, pues cuenta con los documentos necesarios para residir en EE.UU. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Adriana contó que su hijo tiene una gran cantidad de años residiendo en el país norteamericano; es más, trabajaba como conductor de Uber desde hace 7 años. Además, según lo indicado por esta madre, el detenido tenía un caso de asilo pendiente desde el 2017 y un estatus de protección temporal (TPS) vigente hasta el 7 de noviembre del 2025.

Si bien Diego presentó dichas credenciales hacia los agentes federales de inmigración, éstos no lo tomaron en cuenta y procedieron a colocarle las esposas para trasladarlo al centro de detención de Broadview. Con el pasar de los días, se lo derivó a una prisión de Kentucky.

Actualmente, Diego Castro se encuentra recluida en una prisión de Kentucky. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

No firmó su ‘autodeportación’

Debo precisarte que este chofer se le brindó la posibilidad de firmar su salida voluntaria ; sin embargo, no aceptó la propuesta y prefirió mantenerse recluido hasta que consiga su liberación. Esa decisión fue incentivada por su madre y resto de familiares.

“Nosotros tuvimos entrevistas con diferentes abogados y nos dijeron que (Diego) no debía firmar alguna ‘autodeportación’, ya que él tiene muchas cosas a favor. En la primera llamada que recibimos de él, le dijimos eso. Le explicamos que no debía firmar nada”, añadió.

Esta decisión está teniendo consecuencias en Diego, pues se encuentra en un mal estado de salud y está presentando un cuadro de tristeza por estar lejos de su familia. Por el momento, su madre solo espera que sea liberado bajo fianza.