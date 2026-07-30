Si sueles manejar por el este del condado de Los Ángeles y te mueves con frecuencia por ciudades como Diamond Bar, Walnut, City of Industry o distintas zonas del Valle de San Gabriel, te conviene prestar atención a un cambio importante que afectará varios fines de semana de agosto. La autopista 60 (State Route 60), una de las arterias más utilizadas por la comunidad latina que se desplaza entre el Inland Empire y el área metropolitana angelina, tendrá interrupciones nocturnas completas en sentido este a la altura de Diamond Bar, lo que puede generar desvíos, más tráfico en calles locales y recorridos más largos, especialmente para quienes trabajan de noche, salen de un “late shift”, visitan a la familia o regresan a casa después de una cena o reunión.

La medida forma parte de un proyecto de construcción impulsado por el San Gabriel Valley Council of Governments (SGVCOG), que busca incrementar la seguridad, optimizar el flujo vehicular y reducir la congestión en uno de los intercambios de carreteras más complicados del sur de California. Si acostumbras usar este tramo durante la madrugada, ya sea para ir al empleo, llegar al aeropuerto o volver desde Los Ángeles hacia el este, lo más prudente es revisar con anticipación el calendario de trabajos para evitar contratiempos.

¿CUÁNDO SERÁN LOS CIERRES EN AGOSTO?

De acuerdo con el SGVCOG, todos los carriles de la 60 en dirección este permanecerán completamente bloqueados entre Lemon Avenue y Diamond Bar Boulevard durante cinco fines de semana consecutivos del mes.

Las interrupciones se aplicarán durante la noche y primeras horas del día, con horarios distintos para sábados y domingos. Este es el cronograma confirmado por las autoridades:

Fin de semana Horario del cierre 1 y 2 de agosto Sábado: 12:01 a. m. – 6:00 a. m. · Domingo: 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 8 y 9 de agosto Sábado: 12:01 a. m. – 6:00 a. m. · Domingo: 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 15 y 16 de agosto Sábado: 12:01 a. m. – 6:00 a. m. · Domingo: 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 22 y 23 de agosto Sábado: 12:01 a. m. – 6:00 a. m. · Domingo: 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 29 y 30 de agosto Sábado: 12:01 a. m. – 6:00 a. m. · Domingo: 12:01 a. m. – 8:00 a. m.

Durante esas franjas horarias no habrá paso en sentido este entre Lemon Avenue y Diamond Bar Boulevard, por lo que muchos automovilistas serán desviados a rutas alternas o a otras autopistas cercanas, lo que puede aumentar la carga de tráfico en la zona.

La autopista 60 será motivo de conversación entre los conductores, pues sus cierres podría generar un gran caos e incertidumbre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ OTROS ACCESOS ESTARÁN CERRADOS?

Además del bloqueo principal en la 60, las autoridades anunciaron restricciones adicionales que afectarán a quienes se desplazan por Diamond Bar y áreas cercanas. Estas limitaciones se integran al mismo operativo de construcción y se activarán en los periodos de trabajo nocturno.

Infraestructura afectada Situación durante los cierres Conector de la I-57 norte hacia la autopista 60 este Cerrado Rampas de entrada y salida de Grand Avenue hacia la autopista 60 este Cerradas Puente de Grand Avenue Abierto, pero con reducción de carriles

EL PUENTE DE GRAND AVENUE SEGUIRÁ HABILITADO

Una duda frecuente entre residentes de la zona es si Grand Avenue quedará completamente bloqueada. Según el comunicado oficial, el puente permanecerá habilitado, aunque con carriles reducidos mientras avanzan las obras.

Esto significa que se podrá cruzar, pero conviene manejar con cuidado, respetar la señalización temporal y considerar posibles demoras, sobre todo en horarios en los que muchos vecinos salen o regresan de trabajos nocturnos, restaurantes, supermercados latinos o centros comerciales del área.

MOTIVOS DE LOS TRABAJOS EN LA 60

El SGVCOG señaló que los cierres resultan necesarios para permitir que el personal de construcción trabaje con condiciones seguras.

El objetivo es incrementar la protección de quienes conducen, mejorar la circulación, disminuir el embotellamiento y modernizar uno de los cruces de autopistas más transitados y riesgosos de la región. Quienes conocen el intercambio entre la 60 y la I-57 en Diamond Bar saben que allí suelen formarse filas extensas, maniobras bruscas y frenazos repentinos, especialmente en horas pico y fines de semana.

RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR A LA CARRETERA

Si tienes previsto recorrer este sector del condado de Los Ángeles durante alguno de los fines de semana de agosto, la sugerencia es clara: organiza tu trayecto con tiempo y no asumas que “a esa hora no hay tráfico”.

Vale la pena considerar estas medidas:

evitar el tramo entre Lemon Avenue y Diamond Bar Boulevard durante la madrugada,

utilizar rutas alternativas cuando sea posible, de acuerdo con tu origen y destino,

prever un margen extra en el tiempo de viaje,

y consultar reportes de tráfico actualizados antes de salir, ya sea en apps de navegación o medios locales.

Con cinco fines de semana consecutivos de trabajos, es muy probable que el impacto se sienta no solo en la 60, sino también en vías cercanas de Diamond Bar, Walnut, Industry y otras zonas del Valle de San Gabriel, donde vive y se mueve una amplia comunidad hispana que depende del carro para ir al empleo, llevar a los niños a la escuela, asistir a la iglesia o visitar a la familia.

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