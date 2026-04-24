Moverse por Los Ángeles ya es, de por sí, una prueba de paciencia: entre el tráfico de hora pico, los freeways saturados y los trayectos que cambian de un día para otro, cualquier cierre vial puede alterar por completo la rutina de miles de conductores. Y eso es justamente lo que ocurrirá este fin de semana en la Autopista 605, una vía clave para quienes se desplazan entre Pico Rivera, el este del condado y conexiones importantes con la I-5. Si vives en zonas donde el carro es prácticamente indispensable —como pasa en buena parte del sur de California—, conviene revisar bien el mapa antes de salir, sobre todo si planeas moverte después del trabajo, ir por los niños, hacer compras o visitar a la familia.

No será un cierre total continuo, pero sí habrá reducciones severas de carriles y varias rampas cerradas en un tramo muy transitado. Todo responde a trabajos de pavimentación dentro de un proyecto mayor de modernización de esta autopista.

¿DÓNDE SERÁN EXACTAMENTE LOS CIERRES?

Los trabajos se concentrarán en este tramo:

Desde Telegraph Road hasta el sur de Slauson Avenue.

En dirección norte de la autopista 605.

En el área de Pico Rivera.

Este segmento es especialmente importante porque conecta con rutas estratégicas como la Interestatal 5, una de las arterias viales más usadas en el sur de California.

La vía será refaccionada en los puntos necesarios para mejor la experiencia de los conductores (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

HORARIOS DE REDUCCIÓN DE CARRILES

Aquí es donde conviene prestar atención, porque los cambios no serán iguales durante todo el fin de semana. Te lo dejo en un cuadro claro:

Periodo Estado de carriles Viernes 10:00 p.m. – Sábado 4:00 a.m. 1 solo carril Sábado 4:00 a.m. – Domingo 11:00 p.m. 2 carriles Domingo 11:00 p.m. – Lunes 5:00 a.m. 1 solo carril

Como puedes ver, los momentos más complicados serán durante la noche, cuando la autopista quedará reducida a su mínima capacidad. En una ciudad como Los Ángeles, donde muchos conductores se mueven entre turnos de trabajo, restaurantes, supermercados y trayectos largos desde el valle o el este del condado, ese tipo de reducción puede generar más congestión de la habitual.

RAMPAS CERRADAS: LO QUE DEBES EVITAR

Además de los carriles, varias rampas clave estarán cerradas durante gran parte del fin de semana. Aquí está el detalle organizado:

Salidas desde la 605 norte:

Hacia Telegraph Road (este): Viernes 9:00 p.m. – Lunes 4:00 a.m.

Hacia Telegraph Road (oeste): Viernes 7:00 p.m. – Lunes 6:00 a.m.

Accesos a la 605 norte:

Desde Telegraph Road: Viernes 7:00 p.m. – Lunes 6:00 a.m.

Conexiones desde la I-5:

Desde I-5 norte hacia 605 norte: Viernes 8:00 p.m. – Lunes 6:00 a.m.

Desde I-5 sur hacia 605 norte: Viernes 7:00 p.m. – Lunes 6:00 a.m.

En términos simples: varias de las entradas y salidas más utilizadas estarán fuera de servicio casi todo el fin de semana.

DESVÍOS RECOMENDADOS

Aunque las autoridades no siempre detallan una ruta exacta para cada conductor, sí hay alternativas generales que pueden ayudarte a evitar el peor tramo:

Usar calles locales paralelas como rutas de apoyo.

Considerar vías principales cercanas para reconectar con la 605 más adelante.

Evitar el tramo afectado en horario nocturno si no es urgente.

Revisar aplicaciones de tráfico en tiempo real antes de salir.

Si conoces la zona, ya sabes que un cierre así no solo afecta la autopista: también suele mover el tráfico hacia calles vecinales, accesos secundarios y avenidas donde de pronto se forman filas largas, especialmente cerca de zonas con actividad comercial, escuelas o restaurantes latinos muy concurridos.

¿POR QUÉ ESTOS TRABAJOS?

Todo forma parte del proyecto “Super 605”, una iniciativa de aproximadamente US$260 millones que busca mejorar la autopista desde Long Beach hasta el Valle de San Gabriel.

El objetivo es claro:

Rehabilitar el pavimento.

Mejorar la seguridad vial.

Extender la vida útil de la infraestructura.

Eso sí, hay que tener presente que estos cierres no serán algo aislado. Se han programado más reducciones de hasta 55 horas durante fines de semana, y los trabajos continuarán hasta 2026.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE SALIR

Sal con más tiempo de lo habitual.

Evita las horas pico nocturnas.

Considera rutas alternativas desde el inicio.

Revisa el tráfico antes de entrar a la autopista.

Puede ser incómodo, pero son trabajos necesarios para mejorar una vía que miles de personas usan todos los días, desde quienes van rumbo a Whittier o Downey hasta quienes hacen conexiones largas para llegar al trabajo, a una cita médica o a casa después de una jornada pesada.

Una ciudadana de Los Ángeles caminando por las calles de la ciudad mientras ve su celular (Foto: AFP)

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