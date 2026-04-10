Si este fin de semana planeas moverte por el oeste de Los Ángeles o tienes que cruzar hacia el Valle de San Fernando, más vale que revises tu ruta con tiempo. En una zona donde basta una obra en la I-405 para desordenar todo el tráfico, cualquier cierre puede convertirse en un dolor de cabeza para quienes van rumbo al trabajo, a una visita familiar o incluso a dar una vuelta por áreas tan transitadas como Westwood, Brentwood o Sherman Oaks. Y justo eso es lo que ocurrirá en los próximos días: Caltrans confirmó trabajos importantes de rehabilitación de pavimento en una de las autopistas más usadas del sur de California, así que si no quieres quedarte atrapado entre frenazos, desvíos y tráfico pesado, conviene salir con plan B.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CIERRES

Para que tengas claro desde cuándo aplicarán las restricciones, estos son los momentos clave:

Inicio: viernes 10 de abril a las 22:00

Fin estimado: lunes 13 de abril a las 05:00

La intención es concentrar las labores durante el fin de semana, una estrategia que Caltrans suele usar para reducir el impacto en los traslados de lunes a viernes, especialmente en una autopista donde el tráfico ya suele ponerse pesado desde temprano.

TRAMOS AFECTADOS EN LA I-405

Si usas esta ruta con frecuencia, aquí está la parte que debes mirar con más atención.

Reducción de carriles:

Dirección: norte

Tramo: entre Skirball Center Drive y Ventura Boulevard

Estado: la autopista quedará reducida a tres carriles

Cierre de rampa:

Acceso cerrado: entrada a la I-405 norte desde Skirball Center Drive

Duración: durante todo el periodo de obras

Buenas noticias: no habrá reducción de carriles en sentido sur durante este fin de semana.

Este es el tramo de la autopista que estará con algunas modificaciones (Foto: Caltrans)

¿QUÉ OBRA SE ESTÁ REALIZANDO?

Detrás de estas restricciones hay un proyecto de gran escala. La inversión asciende a US$143,7 millones y busca renovar un tramo de infraestructura que ya requiere intervención urgente.

En términos prácticos, los trabajos incluyen:

Reemplazo de pavimento deteriorado.

Mejora de la seguridad vial.

Optimización del flujo vehicular.

El tramo intervenido abarca aproximadamente 16,4 kilómetros, especialmente en la zona del Paso de Sepúlveda, uno de los puntos más sensibles dentro de la red vial del condado de Los Ángeles.

RUTAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS

Si necesitas sí o sí pasar por esta zona, las autoridades sugieren una alternativa para evitar el mayor atasco posible:

Desvío sugerido:

Avanza hacia el norte por Sepúlveda Boulevard.

Continúa hasta la rampa de acceso en Greenleaf / Ventura Boulevard.

Reincorpórate a la I-405 en dirección norte.

Puede que no sea la ruta más cómoda en un día normal, pero durante estos cierres puede ahorrarte varios minutos, algo que en el tráfico angelino ya cuenta como una victoria.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EVITAR EL TRÁFICO

Si vas a salir por esta zona, estas recomendaciones te pueden salvar el viaje:

Sal antes del viernes por la noche, si tienes flexibilidad.

Evita las horas pico del fin de semana.

Considera viajar recién el lunes por la mañana si tu agenda lo permite.

Calcula tiempo extra para cualquier trayecto.

Revisa el tráfico en tiempo real antes de salir.

Además, puedes consultar las actualizaciones oficiales de Caltrans y de las aplicaciones de navegación más usadas en California, porque en una autopista como la 405 los cambios de último minuto no son raros.

En resumen, no se trata de un cierre total, pero sí de una reducción importante que puede complicar bastante el tránsito si no la tienes en cuenta. Y en una ciudad donde muchas personas dependen del auto para todo, desde llevar a los niños a actividades del sábado hasta cruzar media urbe para llegar a una reunión, anticiparse puede marcar la diferencia. Si vas a manejar por esta zona, lo mejor será salir con tiempo, revisar el mapa antes de arrancar y ajustar la ruta sobre la marcha si hace falta.

Se recomienda revisar las rutas si es que piensas tomar la I-405 En California este fin de semana (Foto: AFP) / APU GOMES

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