Moverse por Los Ángeles nunca es tarea fácil, y quienes manejan a diario entre el Valle de San Fernando, West Los Angeles, Brentwood o el área del Sepulveda Pass lo saben muy bien: basta un cierre parcial, una reducción de carriles o un accidente menor para que todo se complique en minutos. Por eso, si en mayo dependes de la Interestatal 405 para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer mandados o simplemente cruzar de un lado a otro de la ciudad, conviene revisar tu ruta con tiempo, porque Caltrans ya confirmó nuevos cierres y restricciones que afectarán sobre todo el sentido norte. Se trata de trabajos importantes de rehabilitación del pavimento en una de las autopistas más transitadas de California, una vía clave para miles de conductores que todos los días conectan zonas como Van Nuys, Westwood, Bel Air y Sherman Oaks. Y como suele pasar, cuando una vía importante se cierra, el tráfico termina desbordándose, así que lo mejor será salir con margen y no dejar todo para el último minuto.

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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA I-405 ESTE MAYO?

Este plan forma parte del proyecto de rehabilitación del pavimento de la I-405, una obra valorada en US$143,7 millones, que cubre aproximadamente 16 kilómetros entre Van Nuys y Westwood. Si conoces el Sepulveda Pass, ya sabes que cualquier intervención en esta zona termina sintiéndose en buena parte del oeste y el Valle.

Aunque el sentido sur tendrá menos restricciones durante algunos fines de semana, el sentido norte será el más afectado, con cierres nocturnos, reducción de carriles y bloqueos en accesos clave que podrían generar congestión fuerte, sobre todo en horas pico y durante los regresos del fin de semana.

PRIMER FIN DE SEMANA: DEL 1 AL 4 DE MAYO

Para que lo tengas claro, estos son los puntos principales:

Fechas y horarios

Desde las 10:00 p. m. del viernes 1 de mayo.

Hasta las 5:00 a. m. del lunes 4 de mayo.

Restricciones principales

Reducción a tres carriles entre Skirball Center Drive y Ventura Boulevard.

Cierres totales en accesos clave.

Cierres específicos

Entrada desde Skirball Center Drive hacia la I-405 norte.

Salida hacia Getty Center Drive.

Ruta alterna recomendada

Usar Sepulveda Boulevard hacia el norte.

Reingresar por el acceso de Greenleaf / Ventura Boulevard.

Imagen informativa sobre las modificaciones del primer fin de semana de mayo (Foto: Caltrans)

SEGUNDO FIN DE SEMANA: DEL 15 AL 18 DE MAYO

Aquí la situación será más compleja, así que vale la pena prestarle atención:

Fechas y horarios

Desde las 10:00 p. m. del viernes 15 de mayo.

Hasta las 5:00 a. m. del lunes 18 de mayo.

Restricciones principales

Solo dos carriles abiertos entre Burbank Boulevard y Victory Boulevard.

Cierres importantes

Conectores desde la U.S. 101 hacia la I-405 norte, en ambos sentidos.

Salidas y entradas en Victory Boulevard y Burbank Boulevard.

Salida hacia Getty Center Drive.

Desvíos clave desde la U.S. 101

Si vienes desde la U.S. 101, estos serán los desvíos oficiales:

Desde el norte:

Salir en Sepulveda Boulevard.

Avanzar hacia el norte.

Girar al oeste en Victory Boulevard.

Incorporarte nuevamente a la I-405 norte.

Desde el sur:

Tomar la I-405 hacia el sur.

Salir en Ventura Boulevard.

Ir hacia el este.

Continuar por Dickens Street y luego Sepulveda Boulevard.

Reingresar a la I-405 norte.

Mapa de los trabajos a realizarse del 15 al 18 de mayo (Foto: Caltrans)

¿QUÉ MÁS DEBES TENER EN CUENTA?

No se trata solo de tráfico. Según Caltrans, este proyecto contempla alrededor de 25 intervenciones de fin de semana como estas, así que lo de mayo es apenas una parte del calendario de obras.

Además, si vives o trabajas cerca de la zona, es probable que notes:

Más ruido durante la noche.

Vibraciones.

Presencia de polvo.

Y hay otro punto que no conviene pasar por alto: los horarios pueden cambiar. El clima y ciertos ajustes operativos podrían modificar el calendario en el último momento.

RECOMENDACIÓN FINAL

Si me preguntas, lo más práctico es revisar el estado del tráfico antes de salir y confirmar si habrá cierres activos en el tramo que vas a usar. Herramientas como el mapa en tiempo real de Caltrans pueden ayudarte a evitar un buen rato perdido en la autopista.

En una ciudad como Los Ángeles, donde cada minuto cuenta y donde un simple desvío puede convertir un trayecto corto en una odisea, anticiparse no es un lujo: es parte de la rutina.

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