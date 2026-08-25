Si manejas por la US 75, conocida por residentes del área de Dallas como North Central Expressway, entre la I-635 y la SH 121/Sam Rayburn Tollway, hay una modificación importante en camino. Esta ruta diaria para quienes se desplazan entre Dallas, Richardson, Plano, Allen y otras comunidades del norte texano dejará de reservar gran parte del día uno de sus carriles interiores solo para vehículos compartidos. Cuando el proyecto entre oficialmente en operación, las personas que viajan sin acompañantes podrán circular por esa vía durante 22 horas al día y sin pagar peaje. La obra registra un avance de 99% y TxDOT espera concluirla durante el otoño de 2026, aunque todavía no existe una fecha específica de apertura.

El proyecto está bajo la supervisión del Texas Department of Transportation, conocido como TxDOT, y cubre el tramo entre la Interstate 635, llamada también Lyndon B. Johnson Freeway o LBJ, y la State Highway 121, que conecta con la Sam Rayburn Tollway. La intervención tendrá impacto en miles de personas que emplean este corredor para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, hacer compras o movilizarse entre Dallas County y Collin County.

Este es el tramo de la autopista que ha estado en construcción en los últimos años (Foto: TxDOT)

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTA LA US 75?

La previsión oficial es que los trabajos concluyan durante el otoño de 2026. La construcción comenzó en marzo de 2024 y se encuentra en su etapa final, con labores pendientes relacionadas con señalización elevada, iluminación y la puesta a punto del sistema que administrará el uso de la vía.

La iniciativa tiene un costo inicial cercano a US$58.49 millones. Las actualizaciones más recientes sitúan el gasto proyectado alrededor de US$61.14 millones, debido a los ajustes realizados durante el desarrollo de la obra.

Dato Información Carretera US 75 / North Central Expressway Tramo I-635/LBJ Freeway hasta SH 121/Sam Rayburn Tollway Condados Dallas County y Collin County Inicio de obras Marzo de 2024 Avance reportado 99% Costo original del contrato Aproximadamente US$58.49 millones Costo ajustado proyectado Aproximadamente US$61.14 millones Finalización prevista Otoño de 2026 Agencia responsable Texas Department of Transportation (TxDOT)

EL CAMBIO: UN CARRIL ABIERTO CASI TODO EL DÍA

La modificación no supone construir una vía adicional desde cero. TxDOT está reconvirtiendo los carriles HOV existentes, antes destinados a automóviles con varios ocupantes, en Technology Lanes o carriles tecnológicos para las horas de mayor congestión.

Hasta ahora, los automovilistas que viajaban solos no podían ingresar legalmente al carril interior durante buena parte de la jornada. Con el nuevo esquema, esa franja estará disponible para todo tipo de vehículos durante 22 horas diarias, incluidos quienes se desplazan sin pasajeros.

La única excepción serán las horas pico de lunes a viernes. En esos periodos, el espacio quedará reservado para vehículos de alta ocupación, motocicletas y unidades de bajas emisiones.

Un aspecto relevante para quienes conocen los express lanes o toll lanes de otras ciudades estadounidenses es que no habrá cobro por utilizar estas Technology Lanes.

ASÍ FUNCIONARÁ EL CARRIL TECNOLÓGICO

Dirección Horario de restricción Vehículos autorizados Hacia el sur, rumbo a Dallas 7:00 a.m. a 9:00 a.m. HOV, vehículos de bajas emisiones y motocicletas. Hacia el norte, rumbo a Collin County 4:00 p.m. a 6:00 p.m. HOV, vehículos de bajas emisiones y motocicletas. Resto del día Fuera de esos horarios Todos los vehículos, incluidos los que llevan un solo ocupante. Fines de semana Todo el día Todos los vehículos.

En la práctica, alguien que parte desde Plano o Allen rumbo a Dallas por la mañana deberá respetar las restricciones entre las 7:00 y las 9:00 a.m. Fuera de ese intervalo podrá transitar por el espacio interior incluso si no lleva acompañantes.

Por la tarde, la limitación se aplicará en dirección norte, entre las 4:00 y las 6:00 p.m. Esa franja coincide con el regreso de trabajadores desde Dallas y Richardson hacia Plano, Allen, McKinney y otros sectores en crecimiento de Collin County.

Así quedaría la carretera con los carriles tecnológicos (Foto: TxDOT)

¿QUÉ OBRAS SE REALIZARON?

La conversión requirió más que una actualización de las reglas de circulación. El proyecto incluyó cambios físicos y tecnológicos para permitir que el antiguo carril HOV pueda operar bajo condiciones variables, según la hora y el sentido de mayor demanda.

Entre las principales intervenciones figuran:

Retiro de los separadores que delimitaban las franjas HOV.

Instalación de una barrera central permanente de concreto.

Modernización de la iluminación de seguridad a lo largo del corredor.

Colocación de nuevas señales elevadas y paneles de mensaje dinámico.

Implementación de tecnología para informar horarios y reglas de operación.

Reconfiguración de la zona interior para habilitar el tránsito general fuera de las horas pico.

La señalización será clave una vez que se active el sistema. Antes de ingresar, los conductores deberán revisar los avisos situados sobre la autopista, sobre todo durante las ventanas de entrada y salida laboral.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS CONDUCTORES?

Para quienes usan a diario la US 75, el beneficio más visible será contar con un espacio adicional durante la mayor parte de la jornada. La medida apunta a aprovechar una infraestructura que tenía uso restringido y a aliviar la congestión en uno de los corredores más transitados del norte de Texas.

La transformación puede resultar especialmente útil en recorridos habituales entre:

Dallas y Richardson.

Richardson y Plano.

Plano, Allen y otras comunidades de Collin County.

La US 75, la I-635/LBJ Freeway y la SH 121/Sam Rayburn Tollway.

Para muchas familias hispanas que residen en los suburbios de Dallas, donde el automóvil es esencial para trabajar, hacer diligencias o visitar a familiares durante el fin de semana, conocer las nuevas reglas permitirá planificar mejor el trayecto y evitar infracciones.