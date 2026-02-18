Una excursión en la Sierra Nevada de California, cerca de Lake Tahoe, terminó en tragedia la mañana del 17 de febrero de 2026, cuando una avalancha sepultó a un grupo de 15 esquiadores que realizaban una travesía guiada en la zona de alta montaña. De ellos, seis lograron sobrevivir tras quedar parcial o totalmente enterrados en la nieve, mientras que ocho perdieron la vida y uno continúa desaparecido pese a los intensos operativos de búsqueda desplegados en el área. Debido a que se trata del alud más mortífero registrado en Estados Unidos en los últimos 44 años, te presentamos la cronología detallada de lo ocurrido en los alrededores de Castle Peak.

Otra de las avalanchas mortales ocurrió el 21 de junio de 1981 en el Monte Rainier, en Washington, donde fallecieron 11 personas (diez escaladores y un guía), después de un deslizamiento de hielo y nieve en el glaciar Ingraham.

CRONOLOGÍA DE LA MORTAL AVALANCHA EN CALIFORNIA

A continuación, todo lo que se sabe sobre la avalancha en la Sierra Nevada del norte de California (zona de Castle Peak, cerca de Truckee y al norte del lago Tahoe).

Antes de la avalancha

La fuerte nevada y vientos intensos provocaron que la Sierra Nevada y gran parte del norte de California estuvieran bajo aviso de tormenta invernal.

El área de Castle Peak, en el Bosque Nacional de Tahoe, había recibido una carga histórica de nieve en muy poco tiempo, con reportes de hasta 30 pulgadas (76 cm) de nieve en 24 horas en la zona de Soda Springs, cercana al lugar.

Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas zonas podrían recibir incluso hasta 94 pulgadas (2.4 metros) de nieve adicionales, existía una advertencia de aludes vigente para la cordillera de Sierra Nevada.

El momento del alud

El 17 de febrero de 2026, alrededor de las 11:30 a.m. (hora local) ocurrió la avalancha en Castle Peak, cuando se desprendió una gran capa de nieve sobre una capa débil persistente, señaló a Bloomberg Chris Feutrier, supervisor forestal del Bosque Nacional Tahoe.

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada informó que el alud afectó a un grupo de 15 personas (4 guías profesionales y 11 personas) que retornaban de una excursión de esquí de tres días.

Después de la avalancha

Parte del grupo quedó sepultado o atrapado en la nieve, mientras otros lograron mantenerse en la superficie. Los sobrevivientes – cuatro hombres y dos mujeres – contactaron con las autoridades tras enviar mensajes de emergencia. Aunque intentaron buscar al resto del grupo, improvisaron refugios con una lona mientras esperaban ayuda.

Los rescatistas no podían localizar a los sobrevivientes de inmediato por las condiciones climáticas.

Inicio y desarrollo del rescate

Los servicios de emergencia movilizaron equipos de búsqueda y rescate, que se desplazaron con snowcats, esquís y motos de nieve para acceder a la zona. En total se desplegaron alrededor de 46 socorristas, quienes trabajaron en condiciones calificadas como altamente peligrosas por el riesgo de nuevas avalanchas, la intensa nevada y los fuertes vientos.

La operación fue descrita como un proceso lento y tedioso porque los equipos debían moverse con extrema precaución para no desencadenar nuevos aludes, pero, al mismo tiempo, tratar de localizar a los desaparecidos.

Once horas después, seis sobrevivientes fueron rescatados con diversas lesiones, dos de ellos llevado al hospital.

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada indicó que la búsqueda continuaría mientras las condiciones lo permitieran.

IMPORTANTE

Las autoridades recordaron que la gente utiliza con frecuencia el backcountry pese a las advertencias, y reiteraron que, en condiciones de tormenta y fuerte acumulación de nieve reciente, el terreno no controlado es especialmente vulnerable a aludes de gran tamaño.

“Las avalanchas de nieve cobran más vidas en los Bosques Nacionales que cualquier otro peligro natural. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren por avalanchas en Estados Unidos. Casi todas estas muertes se producen en actividades recreativas en terrenos públicos, precisó el Centro Nacional de Avalanchas”, según el Centro Nacional de Avalanchas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!