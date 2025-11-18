En los últimos años, muchas personas en Estados Unidos comenzaron a buscar alternativas para tener una vivienda sin asumir los altos costos de las construcciones tradicionales. Entre esas opciones, las casas prefabricadas se convirtieron en una tendencia creciente, sobre todo por su precio accesible y la facilidad con la que pueden instalarse. Este tipo de viviendas incluso se comercializa en plataformas populares como Amazon, donde es posible encontrar modelos con distintos diseños y configuraciones.

Uno de esos modelos llamó la atención por su apariencia de cabaña moderna y por ofrecer una estructura modular que se adapta a diferentes necesidades. Según la publicación en Amazon, esta casa prefabricada de dos pisos se vende por menos de US$40.000, lo que la posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un hogar funcional sin gastar demasiado.

Entre sus características principales, se destaca que ofrece un espacio compacto de 40 pies (12 metros), con la posibilidad de expandirse según las preferencias del propietario. También puede incorporar balcones, una oficina móvil e incluso un pequeño patio trasero, lo que amplía su versatilidad de uso.

El diseño tiene la capacidad de crecer hasta seis habitaciones. El vendedor explica que se trata de un modelo plegable para facilitar su transporte y que puede utilizarse como una vivienda moderna de dos niveles o mantenerse en un solo piso, dependiendo de lo que prefiera cada persona.

El fabricante también señala que la instalación de esta casa prefabricada estilo tienda para acampar es sencilla y puede realizarse con apenas una a tres personas. Afirma, además, que sus materiales ofrecen alta resistencia ante terremotos y condiciones difíciles de viento y nieve.

Otra ventaja que se menciona es que incluye paneles con protección UV y cuenta con plomería completa para baño, cocina y sala de estar. Esto permite convertirla en un espacio cómodo y habitable desde el primer día.

Por último, el proveedor indica que está especialmente pensada para personas con un estilo de vida móvil, ya que la estructura se dobla y puede transportarse en un remolque. Asimismo, la estructura cuenta con acabados modernos, ventanas amplias, cocinas equipadas y almacenamiento inteligente.

Su mantenimiento es mínimo y la vida útil puede extenderse durante varias décadas, con soporte de por vida y garantía de hasta tres años.

Lo que debes tener en cuenta sobre la compra de casas prefabricadas

Los principales beneficios de comprar una casa prefabricada son su costo y rapidez de construcción. Generalmente, son mucho más económicas que las viviendas tradicionales, ya que el proceso de fabricación en un entorno de fábrica reduce los desperdicios, los costes laborales y el impacto del clima. Además, el tiempo desde el pedido hasta la instalación final es mucho más corto, lo que permite a los propietarios mudarse en meses en lugar de años.

Sin embargo, existen algunas desventajas. La principal es la depreciación a largo plazo: las casas prefabricadas (especialmente las manufactured homes que cumplen con la normativa HUD) a menudo se deprecian con el tiempo, a diferencia de las viviendas tradicionales. Por otra parte, hay restricciones de ubicación y zonificación, ya que muchos códigos de construcción locales y asociaciones de propietarios prohíben o limitan estrictamente dónde se pueden colocar.

Finalmente, el financiamiento puede ser más difícil de obtener, ya que los bancos pueden tratarlas más como un bien mueble (como un vehículo) que como un bien inmueble.

