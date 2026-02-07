San Antonio ya calienta motores para uno de los fines de semana más esperados del año, y lo hará con sello latino. Con motivo del Super Bowl LX, un establecimiento local construyó una réplica de “La Casita”, el icónico escenario que Bad Bunny ha utilizado en sus conciertos, para celebrar a lo grande la participación del artista puertorriqueño como acto principal del Halftime Show. La idea no es solo recrear un espacio físico, sino capturar esa vibra tan característica que Benito ha llevado por el mundo: cercanía, identidad y fiesta. Durante tres días, la ciudad se convertirá en punto de encuentro para fans y curiosos que quieren vivir el Super Bowl 2026 desde otro ángulo, uno mucho más cultural y comunitario, donde la música y el ambiente latino sean los verdaderos protagonistas.

La experiencia se vivirá del viernes 6 al domingo 8 de febrero, cuando la comunidad de San Antonio podrá celebrar el Super Bowl dentro de esta réplica de La Casita, inspirada en el último tour de Bad Bunny.

El evento busca ir más allá de una simple previa deportiva y convertirse en un espacio de convivencia para quienes se identifican con la música, el mensaje y la energía del artista.

"La Casita" en San Antonio reúne a fans de Bad Bunny en un ambiente festivo previo al Super Bowl LX. | Crédito: Instagram / thatvenue.therim

Emanuel Zacharias, uno de los creadores del evento, explicó que la iniciativa nace con un objetivo claro: conectar con la comunidad hispana.

“Será una gran oportunidad para conectar con la comunidad hispana. Queremos que sea un espacio lleno de buena vibra, donde todos puedan disfrutar y celebrar”, señaló a Univision San Antonio.

Además, destacó que la respuesta del público ha sido muy positiva, por lo que esperan una auténtica fiesta latina, con ambiente animado y muchas ganas de celebrar.

La réplica de "La Casita" transforma San Antonio en una celebración latina inspirada en Bad Bunny. | Crédito: Instagram / thatvenue.therim

📍 ¿Dónde estará “La Casita”?

La réplica estará instalada en The Venue at the Rim, ubicado en:17619 La Cantera Parkway, Suite 204, San Antonio, TX 78257.

🕒 Fechas y horarios

Viernes 6 de febrero: de 9:00 pm a 2:00 am

de 9:00 pm a 2:00 am Sábado 7 de febrero: de 9:00 pm a 3:00 am

de 9:00 pm a 3:00 am Domingo 8 de febrero: de 3:00 pm a 2:00 am

🎟️ Precio de entradas

El costo de las entradas es de $24 y se pueden adquirir a través de Powergatepresents.

Para más detalles, también puedes llamar al 210-982-6110.

Con el Super Bowl LX como telón de fondo y Bad Bunny como figura central del espectáculo, “La Casita” promete convertirse en uno de los puntos más comentados del fin de semana en San Antonio. Una celebración con música, identidad y mucha vibra latina. 🏠🔥

