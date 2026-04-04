La seguridad vial vuelve a poner a Los Ángeles en el centro de la conversación, y esta vez el cambio no llega por una nueva ley federal ni por un operativo policial masivo, sino por una medida concreta que tocará de lleno a miles de conductores que todos los días se mueven entre el tráfico pesado de la ciudad, las autopistas llenas a cualquier hora y calles donde un pequeño exceso de velocidad puede terminar en tragedia. En una ciudad donde manejar con prisa en horas pico ya es casi parte de la rutina, especialmente en zonas como el Valle de San Fernando, Downtown LA, Koreatown, South LA o cerca del puerto, la decisión de instalar radares automáticos abre un nuevo capítulo en la forma de controlar el tránsito y de frenar los atropellos y choques que siguen dejando víctimas en barrios con alto flujo peatonal.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) avanza con un plan que combina tecnología, prevención y multas importantes para castigar a quienes rebasen el límite de velocidad. El objetivo es claro: reducir accidentes, proteger a peatones y ciclistas, y empujar un cambio de hábitos en una ciudad donde el volante, muchas veces, se toma con más prisa de la necesaria.

ASÍ FUNCIONARÁ EL SISTEMA

A partir del nuevo programa, el LADOT instalará 125 radares de velocidad en puntos críticos de la ciudad. La gran diferencia frente a otros modelos de fiscalización es que no será la policía la que maneje directamente este sistema, sino la autoridad de transporte local.

Estos dispositivos detectarán automáticamente a los conductores que circulen al menos 11 millas por hora por encima del límite permitido. Y no se trata de una advertencia simbólica: las sanciones económicas serán reales y, en algunos casos, bastante elevadas.

Cuadro de multas:

Exceso de velocidad Multa aproximada Desde 11 mph por encima del límite US$50 Excesos mayores Hasta US$500

Durante los primeros 60 días, el sistema funcionará con una etapa de advertencias. En ese periodo, los conductores no recibirán multas, pero sí notificaciones para que ajusten su velocidad antes de que empiecen las sanciones formales.

Una serie de autos transitando por una avenida en Los Ángeles (Foto: AFP)

ZONAS DONDE ESTARÁN LOS RADARES

La instalación no se concentrará únicamente en autopistas. El plan apunta a calles y cruces donde históricamente se registran más riesgos para conductores y peatones.

Principales áreas de instalación:

Calles con alto flujo vehicular.

Intersecciones peligrosas.

Zonas con historial de accidentes.

Sectores con alta presencia de peatones.

Corredores escolares y áreas residenciales con tráfico constante.

Cobertura por sectores:

Zona de Los Ángeles Alcance previsto Valle de San Fernando Alta prioridad por volumen vehicular y velocidad excesiva Centro de Los Ángeles Mayor control en calles congestionadas y cruces peatonales Westside Enfoque en corredores con tráfico intenso y movimiento comercial Sur de Los Ángeles Atención a áreas con historial de siniestros viales Zona del puerto Vigilancia en vías de carga y tránsito pesado

Para muchos residentes, especialmente quienes pasan horas entre el freeway, la cuadra del vecindario y la escuela de los niños, este tipo de control puede sentirse como una medida dura. Pero también responde a una realidad conocida en la ciudad: cuando la velocidad sube, el margen de reacción baja, y en una calle llena de peatones, eso puede marcar la diferencia entre un susto y una desgracia.

Estos son los puntos de la ciudad en los que se instalará los radares de velocidad (Foto: LADOT)

FECHAS DEL PROYECTO

Etapa Fecha estimada Inicio de instalación Abril de 2026 Fin estimado Julio de 2026 Inicio de advertencias Tras la activación del sistema Multas efectivas Después de 60 días

Las autoridades indicaron que los conductores podrán consultar la ubicación exacta de cada radar en el sitio oficial del LADOT, donde también habrá mapas y actualizaciones del programa.

¿A DÓNDE IRÁ EL DINERO?

Uno de los puntos que más interés genera entre automovilistas y vecinos es el destino de lo recaudado. En este caso, el dinero no irá a un fondo general, sino que será usado exclusivamente para fortalecer la seguridad vial.

Destino de los fondos

Rediseño de calles.

Mejora de infraestructura vial.

Programas de seguridad.

Iniciativas vinculadas con Vision Zero.

La idea detrás de este esquema es que las multas no se vean solo como castigo, sino como parte de una estrategia más amplia para prevenir accidentes y salvar vidas.

UN CAMBIO DE HÁBITOS EN LA CIUDAD

Más allá de la tecnología, lo que está intentando Los Ángeles es empujar un cambio cultural en la forma de conducir. En una ciudad donde la prisa forma parte del día a día, desde llevar a los niños a la escuela hasta cruzar la ciudad para llegar al trabajo o a la tienda del barrio, respetar los límites de velocidad puede parecer un detalle menor. Pero en zonas con peatones, ciclistas y alto movimiento vehicular, ese detalle suele ser decisivo.

No es raro que este tipo de medidas genere resistencia al principio. Aun así, otras ciudades que han aplicado sistemas similares han reportado mejoras en seguridad vial y una baja en conductas de riesgo. Ahora la atención está puesta en cómo reaccionarán los conductores angelinos y si este programa logrará lo que promete.

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