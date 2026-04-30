Ir a la playa y hacer hoyos en la arena es una de las actividades favoritas de muchos niños, más aún ahora que el verano 2026 está próximo a llegar a Estados Unidos. Sin embargo, en una ciudad de California esto ya no será tan simple: una nueva norma establece multas si no se cumplen ciertas reglas, incluso cuando se trata de menores.

¿Qué ciudad de California prohíbe hacer hoyos en la playa?

Se trata de Del Mar, una ciudad ubicada a unos 20 kilómetros de San Diego. Según The U.S. Sun, allí se aprobó una ordenanza que prohíbe cavar hoyos de más de dos pies (unos 60 cm) de profundidad en las playas públicas.

La medida fue aprobada en febrero y entró en vigor el 25 de marzo, como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad en zonas que reciben millones de visitantes cada año.

En California, los padres pueden recibir multas si sus hijos no rellenan los hoyos en la arena. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué ahora está prohibido hacer hoyos en Del Mar, California?

Según las autoridades locales, el objetivo principal es evitar accidentes. En playas que reciben cerca de 3 millones de visitantes anuales, los hoyos grandes pueden representar un riesgo real.

Entre los principales peligros están:

Caídas y tropiezos de otros visitantes

y tropiezos de otros visitantes Dificultad para el acceso de vehículos de emergencia

Riesgo de lesiones graves

graves Posibles casos de asfixia por derrumbes de arena

Un visitante habitual comentó al citado medio que siempre tiene cuidado al caminar cerca de estos hoyos, ya que pueden ser peligrosos, especialmente para personas con movilidad reducida.

¿Cuál es la multa por no cumplir la norma de no hacer hoyos en la playa en California?

La ordenanza es clara: los padres son responsables del comportamiento de sus hijos en la playa.

Esto significa que:

Si un menor cava un hoyo, debe ser rellenado antes de irse

Si no se cumple, se puede aplicar una multa

Las sanciones son:

Hasta 100 dólares por la primera infracción

Hasta 1,000 dólares en caso de reincidencia

Además, la norma prohíbe completamente enterrar a personas en la arena, una práctica común en juegos de playa.

La medida ha generado opiniones divididas. Algunos consideran que es necesaria para evitar accidentes, mientras que otros creen que afecta la diversión de los niños.

California refuerza la seguridad en sus playas con reglas que incluso limitan juegos tradicionales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

No es el único caso en Estados Unidos

Esta no es una medida aislada. En 2025, una ciudad en Florida también aprobó una norma similar, prohibiendo hoyos de más de un pie de profundidad.

Todo indica que la seguridad en las playas está tomando prioridad, incluso en actividades que durante años se consideraron inofensivas.

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