En Estados Unidos, la ciudad de Louisville vende casas por $1 como parte de un programa de revitalización. | Crédito: Freepik
En Estados Unidos, la ciudad de Louisville vende casas por $1 como parte de un programa de revitalización. | Crédito: Freepik
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

¿Te imaginas comprar una casa en Estados Unidos por tan solo $1 dólar? Parece un sueño, pero en Louisville, Kentucky, es una realidad gracias a un programa que busca dar nueva vida a barrios con viviendas abandonadas. Sin embargo, antes de emocionarse demasiado, hay un requisito clave que puede cambiar todo el panorama.

MIRA TAMBIÉN:

Casas a $1 en Louisville

Las autoridades de la ciudad, a través de la Louisville Landbank Authority, han lanzado la iniciativa llamada . Los interesados pueden recorrer las propiedades disponibles en cinco vecindarios del oeste de la ciudad: Portland, Park Hill, Parkland, Chickasaw y Russell.

El proyecto busca recuperar vecindarios deteriorados en esta zona de EE.UU. mediante la rehabilitación de viviendas antiguas. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com
El proyecto busca recuperar vecindarios deteriorados en esta zona de EE.UU. mediante la rehabilitación de viviendas antiguas. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com

En total, hay 31 viviendas a la venta, la mayoría construidas entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Las opciones varían: desde casas pequeñas de un dormitorio y un baño, hasta amplias viviendas con cinco habitaciones y dos baños. Eso sí, la mayoría están en mal estado, con ventanas tapiadas y jardines descuidados, después de años de abandono.

El gran detalle: el requisito principal

Aunque el precio simbólico de $1 resulta irresistible, la verdadera inversión está en las reparaciones. Louisville exige a los compradores presentar un plan detallado de rehabilitación, un presupuesto, prueba de fondos y un uso final para la vivienda. Además, las reparaciones estructurales y exteriores deben completarse en un máximo de 12 meses.

Aunque en EE.UU. el precio simbólico es de un dólar, las reparaciones superan fácilmente los $100,000. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com
Aunque en EE.UU. el precio simbólico es de un dólar, las reparaciones superan fácilmente los $100,000. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com

Por ejemplo, una casa de cinco dormitorios en la calle West Madison tiene un valor de $35,630, pero necesita $62,750 solo en reparaciones iniciales. En total, rehabilitar la propiedad podría costar hasta $168,500, según las estimaciones oficiales.

En otras palabras: la compra es simbólica, pero el gasto real supera fácilmente los $100,000.

¿Gentrificación a la vista?

El programa ha despertado opiniones encontradas. Algunos lo ven como una oportunidad única para revitalizar los barrios. Sin embargo, líderes locales, como la concejal Tammy Hawkins, han expresado preocupación en : “El ciudadano promedio no tiene $100,000 para invertir. Muchos apenas pueden arreglar su propia casa”.

Autoridades locales en EE.UU. aseguran que la iniciativa busca crear vivienda asequible y no gentrificar a la comunidad. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com
Autoridades locales en EE.UU. aseguran que la iniciativa busca crear vivienda asequible y no gentrificar a la comunidad. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com

Por su parte, las autoridades aseguran que la intención no es gentrificar la zona, sino crear oportunidades de vivienda asequible y atraer a personas que realmente quieran vivir en la comunidad. Como lo explicó Tia Bowman, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario: “Queremos revitalizar la cuadra. No queremos desplazar a nadie”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC