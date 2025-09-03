¿Te imaginas comprar una casa en Estados Unidos por tan solo $1 dólar? Parece un sueño, pero en Louisville, Kentucky, es una realidad gracias a un programa que busca dar nueva vida a barrios con viviendas abandonadas. Sin embargo, antes de emocionarse demasiado, hay un requisito clave que puede cambiar todo el panorama.

Casas a $1 en Louisville

Las autoridades de la ciudad, a través de la Louisville Landbank Authority, han lanzado la iniciativa llamada Landbank-A-Rama. Los interesados pueden recorrer las propiedades disponibles en cinco vecindarios del oeste de la ciudad: Portland, Park Hill, Parkland, Chickasaw y Russell.

El proyecto busca recuperar vecindarios deteriorados en esta zona de EE.UU. mediante la rehabilitación de viviendas antiguas. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com

En total, hay 31 viviendas a la venta, la mayoría construidas entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Las opciones varían: desde casas pequeñas de un dormitorio y un baño, hasta amplias viviendas con cinco habitaciones y dos baños. Eso sí, la mayoría están en mal estado, con ventanas tapiadas y jardines descuidados, después de años de abandono.

El gran detalle: el requisito principal

Aunque el precio simbólico de $1 resulta irresistible, la verdadera inversión está en las reparaciones. Louisville exige a los compradores presentar un plan detallado de rehabilitación, un presupuesto, prueba de fondos y un uso final para la vivienda. Además, las reparaciones estructurales y exteriores deben completarse en un máximo de 12 meses.

Aunque en EE.UU. el precio simbólico es de un dólar, las reparaciones superan fácilmente los $100,000. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com

Por ejemplo, una casa de cinco dormitorios en la calle West Madison tiene un valor de $35,630, pero necesita $62,750 solo en reparaciones iniciales. En total, rehabilitar la propiedad podría costar hasta $168,500, según las estimaciones oficiales.

En otras palabras: la compra es simbólica, pero el gasto real supera fácilmente los $100,000.

¿Gentrificación a la vista?

El programa ha despertado opiniones encontradas. Algunos lo ven como una oportunidad única para revitalizar los barrios. Sin embargo, líderes locales, como la concejal Tammy Hawkins, han expresado preocupación en Newsweek: “El ciudadano promedio no tiene $100,000 para invertir. Muchos apenas pueden arreglar su propia casa”.

Autoridades locales en EE.UU. aseguran que la iniciativa busca crear vivienda asequible y no gentrificar a la comunidad. | Crédito: public-lky.epropertyplus.com

Por su parte, las autoridades aseguran que la intención no es gentrificar la zona, sino crear oportunidades de vivienda asequible y atraer a personas que realmente quieran vivir en la comunidad. Como lo explicó Tia Bowman, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario: “Queremos revitalizar la cuadra. No queremos desplazar a nadie”.

