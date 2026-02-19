Las restricciones al consumo de tabaco y dispositivos electrónicos siguen ganando terreno en Estados Unidos, y Florida no es la excepción. En medio de un debate nacional sobre salud pública, calidad del aire y espacios libres de humo que toca de lleno a familias latinas, trabajadores de servicios, empleados públicos y jóvenes en las escuelas, varias ciudades del estado han empezado a tomar decisiones propias mientras en el Capitolio estatal avanza el proyecto de ley HB 389, que busca endurecer las reglas en todo el territorio floridano. Para quienes viven en el “Sunshine State” y tienen la costumbre de pasar los fines de semana en el parque con la familia, hacer un picnic a la orilla del lago, jugar una “cascarita” con los amigos o llevar a los niños a los juegos infantiles, estos cambios no son algo lejano: van a impactar la manera en que usamos los espacios públicos en ciudades con fuerte presencia hispana, como Kissimmee, Orlando o el área de Miami.

Te cuento que ahora es Kissimmee la que ha dado un paso firme. La ciudad aprobó una ordenanza que prohíbe fumar y vapear en espacios públicos y centros de trabajo gubernamentales. La medida ha generado preguntas inmediatas entre residentes y trabajadores, muchos de ellos hispanohablantes que usan estos lugares a diario: ¿habrá multas?, ¿cuándo empieza a aplicarse?, ¿a quiénes afecta exactamente?, ¿qué pasa si alguien está usando un cigarrillo electrónico mientras ve un juego de pelota o camina con su familia?

¿QUÉ APROBÓ KISSIMMEE?

La tarde del 17 de febrero, la comisión de la ciudad votó de forma unánime a favor de una ordenanza que prohíbe fumar y vapear en: todos los parques municipales, el lago de la ciudad, edificios gubernamentales y espacios públicos administrados por la municipalidad.

Hasta ahora, existía una política interna acompañada de señalización que desaconsejaba fumar en estos lugares. Sin embargo, como explicó el administrador municipal Mike Steigerwald, la diferencia es clave: “Hemos tenido una política, así como señalización en todas nuestras instalaciones, que proclama la prohibición de fumar dentro de los parques. Sin embargo, esta ordenanza, promovida por estudiantes de la Preparatoria Osceola, la convertiría en una ordenanza municipal y la haría aplicable”.

Es decir, ya no se trata solo de una recomendación, sino de una norma oficial con respaldo legal que podrá hacerse cumplir si la ciudad lo considera necesario.

Un ejemplo práctico: si antes alguien encendía un cigarrillo en una banca del parque mientras los niños jugaban cerca, lo más probable es que solo recibiera una llamada de atención informal. Con la nueva ordenanza, la ciudad tiene la autoridad para intervenir de forma más formal y, en un futuro, incluso aplicar sanciones si se aprueban.

Incluso, vapear ha quedado prohibido tras la votación del 17 de febrero (Foto: Pexels)

EL IMPULSO VINO DE LOS ESTUDIANTES

Uno de los elementos más llamativos, y que conecta con muchas familias hispanas que siguen de cerca lo que pasa en las escuelas de sus hijos, es que la iniciativa fue promovida por alumnos de la Osceola High School, quienes acudieron ante la comisión para pedir espacios libres de humo.

La alcaldesa Jackie Espinosa —un apellido que resuena de inmediato en la comunidad latina local— reconoció públicamente su participación y el impacto de su intervención: “Quiero felicitar a todos estos estudiantes que han salido a hablar y expresado su voz. Gracias a todos por participar en este movimiento y en la comunidad. Sin duda, los honramos por su valentía”.

Los comisionados también agradecieron el compromiso cívico antes de emitir su voto favorable. Para muchos padres y madres que trabajan en restaurantes, construcción, limpieza, turismo o en oficinas del gobierno local, el hecho de que sean los mismos jóvenes quienes pidan parques y espacios públicos más saludables envía un mensaje fuerte dentro y fuera de la comunidad hispana.

¿HABRÁ MULTAS POR FUMAR O VAPEAR?

Esta es la pregunta que muchos se hacen mientras comentan la noticia en la iglesia, en el break del trabajo o en grupos de WhatsApp del vecindario. Por ahora, la respuesta es no.

La alcaldesa Jackie Espinosa señaló que, en esta etapa inicial, la ciudad busca la colaboración voluntaria de la comunidad y no contempla la imposición inmediata de multas. La intención es generar conciencia y promover el cumplimiento a través de la educación y la cooperación ciudadana, algo clave en una ciudad donde buena parte de la población prefiere recibir información en español o en formato bilingüe.

Sin embargo, al convertirse en ordenanza municipal, la ciudad ahora cuenta con la base legal para hacerla cumplir en caso de ser necesario en el futuro. Esto deja la puerta abierta a que más adelante se establezcan sanciones económicas si se considera que las recomendaciones y la señalización no son suficientes.

Se ha demostrado, por años, que fumar genera complicaciones de salud.

¿CÓMO SE CONECTA CON EL PROYECTO DE LEY ESTATAL HB 389?

Mientras Kissimmee actúa a nivel local, en el ámbito estatal avanza el proyecto HB 389 en la Legislatura de Florida. Esta iniciativa propone prohibir fumar y vapear en áreas públicas y lugares de trabajo interiores en todo el estado, modificando varias secciones de los Estatutos de Florida.

El proyecto define de forma amplia qué se considera “lugar público”, incluyendo:

Calles y aceras

Carreteras

Parques y playas públicas

Áreas comunes de escuelas y hospitales

Edificios gubernamentales

Restaurantes y tiendas minoristas

Lugares de trabajo interiores cerrados

También establece definiciones claras:

Fumar: inhalar, exhalar o poseer productos de tabaco o marihuana encendidos (cigarrillos, puros, pipas).

Vapear: usar dispositivos electrónicos que generen vapor o aerosol con nicotina, marihuana u otras sustancias.

El proyecto incluye excepciones, como el consumo de puros sin filtro y ciertas salas de fumadores en áreas de tránsito administradas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, algo relevante para quienes pasan con frecuencia por aeropuertos y cruces fronterizos.

Si se aprueba, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2026, lo que daría unos meses a ciudades, empresas y trabajadores para adaptar señalización, políticas internas y campañas de información dirigidas también al público hispanohablante.

UN MENSAJE CLARO SOBRE SALUD PÚBLICA

Lo que se ve aquí es una señal clara: las autoridades locales y estatales están reforzando su postura frente al humo y vapor de segunda mano, tanto de tabaco como de marihuana. El argumento central es la protección de la salud pública, especialmente de menores y trabajadores, incluidos muchos latinos que suelen estar más expuestos en empleos de atención al público, limpieza, construcción, hoteles y restaurantes.

En el caso de Kissimmee, la decisión tiene además un componente simbólico importante: fueron estudiantes quienes impulsaron el cambio, en una ciudad donde la comunidad hispana tiene un peso creciente en las escuelas, los negocios y la vida comunitaria. Y aunque por ahora no habrá sanciones económicas, la ciudad ya dejó claro que fumar y vapear en parques y edificios gubernamentales no es una práctica permitida.

Habrá que estar atentos a cómo evoluciona la aplicación de esta ordenanza y al futuro del proyecto HB 389 en Florida. Lo que sí es evidente es que el mapa de los espacios libres de humo en el estado continúa ampliándose y que las familias latinas que viven, trabajan o visitan lugares como Kissimmee tendrán que ajustar algunas costumbres cuando salgan al parque, al lago o a cualquier espacio público administrado por la ciudad.

