Por presuntamente ofrecer “paquetes de parto” a mujeres extranjeras en el sur de Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) abrir una investigación inmediata y exhaustiva sobre el Mission Regional Medical Center. El señalamiento: lucrarse con el turismo de maternidad, práctica que busca obtener ciudadanía estadounidense para los bebés nacidos en territorio de EE.UU. El hospital admitió haber lanzado una campaña de marketing dirigida al público extranjero, pero niega haber facilitado actividades ilegales y asegura que suspendió esa publicidad por un “malentendido involuntario”. En esta nota te contamos qué hay detrás de la polémica por los supuestos “paquetes de nacimiento”.

“El turismo de maternidad es una práctica ilegal que se aprovecha de la extraordinaria hospitalidad que Estados Unidos y Texas ofrecen a millones de viajeros extranjeros cada año. Miles de ellos llegan a Estados Unidos con falsas pretensiones para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. La HHSC debe investigar al hospital, una instalación que regula, por cualquier violación de la ley estatal y las obligaciones contractuales”, dijo Abbott, según informó la oficina del mandatario en un comunicado oficial del 7 de julio de 2026.

Abbott pide que el Mission Regional sea sancionado con investigaciones del fiscal, castigos administrativos y fuertes multas si cometió falta (Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP)

ABBOTT PONE BAJO LA LUPA AL HOSPITAL MISSION REGIONAL POR “PAQUETES DE PARTO”

El gobernador ordenó a la HHSC de Texas una revisión “inmediata y exhaustiva” de Mission Regional Medical Center por posibles violaciones de leyes estatales y de obligaciones contractuales relacionadas con los paquetes de parto” que ofrece. “La ciudadanía estadounidense no está en venta y Texas no permitirá que su sistema de salud sea utilizado como un imán para el ‘turismo de nacimiento’”, expresó en la carta enviada a la autoridad sanitaria estatal.

Esta investigación forma parte de otras medidas del estado para vigilar cómo las personas inmigrantes usan los servicios de salud y para juntar información sobre su situación migratoria. Entre ellas está la orden que obliga a los hospitales a preguntar a todos los pacientes si tienen papeles y cuál es su estatus migratorio.

De acuerdo con la directiva, la HHSC debe remitir de inmediato las infracciones al Fiscal General para su aplicación civil y al Fiscal de Distrito o del Condado correspondiente para el enjuiciamiento penal de Mission Regional Medical Center, a la que también la comisión de salud deberá imponerle sanciones administrativas.

Las posibles sanciones para Mission Regional Medical Center

Si HHSC detecta incumplimientos, remitirá los hallazgos a las autoridades competentes para determinar su responsabilidad sobre violaciones de leyes estatales. Entre las posibles sanciones que recibiría Mission Regional Medical Center están:

Enviar los casos que puedan ser faltas al fiscal general de Texas para que estudie demandas en tribunales civiles.

Compartir las pruebas con los fiscales del distrito o del condado, por si deciden abrir casos penales.

Imponer castigos desde la propia autoridad, como restricciones o medidas internas.

Cobrar multas y aplicar otras sanciones que permiten las normas del estado.

LA RESPUESTA DE MISSION REGIONAL MEDICAL CENTER

A través de un comunicado difundido por Chron, Kathleen Avila, directora de Mission Regional Medical Center, señaló: “El hospital está comprometido a brindar atención médica de alta calidad, con compasión, y ampliar el acceso a los servicios de salud para las comunidades a las que sirve. Al igual que hospitales en todo el país y en la región, compartimos información sobre los servicios médicos que ofrecemos. No apoyamos ni facilitamos ninguna actividad ilegal y trabajamos para cumplir con todas las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables”.

Tras ello, indicó que los materiales promocionales relacionados con los servicios de maternidad ya no están en uso, debido a “cualquier malentendido no intencional que hayan podido generar”. Por tal motivo, aseguró que colaborarán de manera transparente y cooperativa con las autoridades locales y estatales, toda vez que su enfoque continúa siendo brindar atención médica segura y de alta calidad a cada paciente que solicite sus servicios.

¿CÓMO FUNCIONABAN LOS “PAQUETES DE NACIMIENTO”?

El hospital promovía en vallas publicitarias de México la oferta de “Paquetes de parto en el sur de Texas”, en español, con un número internacional que permite llamar a Estados Unidos desde el país azteca, y dirigía a la página havemybabyinTEXAS.com (hoy retirada).

Esos paquetes anunciaban precios fijos: alrededor de US$3,950 dólares por un parto natural y US$5,525 por cesárea, dirigidos explícitamente a mujeres extranjeras embarazadas cerca de la frontera que buscaban atención médica y que sus hijos nacieran en Texas.

Esta práctica encaja en lo que se conoce como “turismo de nacimiento”: familias que viajan con visa válida, pagan de su bolsillo la atención hospitalaria, pero el objetivo central del viaje es que el bebé nazca en territorio estadounidense y así obtenga ciudadanía automática bajo el principio de jus soli.

Vallas en México, precios cerrados y una web especial: así se ofrecían los “paquetes de parto” en Texas (Foto: @MayraFlores4TX / X)

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