Las constantes detenciones de inmigrantes hispanos han generado que diversas comunidades realicen protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un caso reciente, una localidad en Illinois ha sentido indignación ante la detención de Ismael Ayuzo Sandoval, dueño de un restaurante del condado de Macoupin, alegando que se trataría de una injusticia. Por consiguiente, están planificando realizar una protesta.

Según lo expuesto por KSDK, este inmigrante hispano de 41 años estaba trasladando a sus dos hijas a la escuela primera Stauton y, en cuestión de minutos, los agentes federales de inmigración se hicieron presentes para llevar a cabo el arresto.

Debo mencionarte que este padre de familia ha vivido en Estados Unidos durante dos décadas y es propietario de un restaurante, contando con una buena clientela. Además, su comunidad le tiene mucho aprecio, pues lo considera un hombre entregado en cada acción que realiza.

El inmigrante mexicano fue detenido cuando dejaba a sus hijos en su respectiva escuela. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Es decir, vemos cómo todos se unen aquí, pero es muy triste ver a alguien (Ismael Ayuzo) que ha hecho tanto por nuestra comunidad. Era capaz de darlo todo por los demás”, fueron las palabras de Chelsa Pruden, miembro de la comunidad, a Univision Noticias.

Si bien sus vecinos tienen un buen concepto de Ismael, no todo sería como parece. KSDK precisó que este inmigrante se declaró culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol hace 17 años; aunque cumplió con el pago de su multa y completó la libertad condicional supervisada que se le impuso.

Actualmente, el ciudadano mexicano está recluido en el Centro de Detención del Condado de Ste. Genevieve, en Misuri. Su representante legal ha presentado los documentos necesarios ante un tribunal de inmigración para evitar cualquier acción relacionada con una deportación.

Los vecinos de Ismael lo consideran un hombre de bien y que se preocupa por su comunidad. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Se manifestarán en contra de ICE

El accionar de ICE contra Ismael Ayuzo ha provocado que los residentes de la comunidad estén planificando realizar una manifestación este domingo con el propósito de solicitar su liberación. “¿Por qué atacamos estas familias, las separamos, destruimos pilares de la comunidad, cuando lo que deberíamos estar haciendo es intentar reformar el proceso de obtención de la ciudadanía?”, declaró Kelley Hatlee, vecina del hombre detenido.