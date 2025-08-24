La aparición inesperada y el uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los inmigrantes latinos han ocasionado que distintas comunidades tomen cartas en el asunto. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos de Lynwood no dudaron en confrontarlos para evitar la detención de un latino que estaba en el interior de una barbería.

En un video compartido por Univision Los Angeles, se observa a los agentes enmascarados intentado ingresar a Presidential Barbershop, un local que brinda cortes de cabellos y barba para hombres. El objetivo era uno solo: arrestar a un hombre que se encontraba dentro del establecimiento.

Los agentes de ICE pretendían ingresar a esta barbería para arrestar a un latino. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube / @dinamitavivar)

Aunque se desconoce si querían arrestar a un personal de esta barbería o algún cliente, la comunidad del lugar no tuvo temor alguno para increparlos. De hecho, los testigos aseguran que estas autoridades de inmigración mostraban una actitud prepotente.

Lo curioso es que el personal de ICE no solo quería detener a este hombre, ya que también le advirtieron que estaban buscando a sus padres. Al notar que no pudieron cumplir su cometido, los agentes federales decidieron retirarse.

Las personas que presenciaban este hecho no dudaron en realizar reclamos contra estos agentes. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Una testiga se pronunció

A pocos metros de esta barbería, una testiga, que se le colocó el nombre ‘Juana’ para no revelar su verdadera identidad, advirtió que estos operativos de ICE en su localidad están siendo de manera constantes y eso está generando una repercusión psicológica.

“Me está afectando en muchas maneras porque yo realmente vengo de una familia que fue inmigrante. Sí me afecta mucho porque uno se pone en el lugar de las personas de que pudiéramos ser nosotros”, declaró al medio citado.

Una testiga le indicó a la periodista de Univision que los operativos en su localidad están siendo seguidos. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

La mujer está sintiendo mucho temor debido a las tácticas intimidantes que están empleando estos agentes federales. No imagina que algún familiar suyo sea arrestado y posiblemente deportado a su país de origen en el momento menos esperado.

