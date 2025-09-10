Ante los recientes casos de detenciones de inmigrantes por parte de agentes de ICE , ciertas comunidades de Estados Unidos han intervenido para impedir que cumplan con sus cometidos. En un caso reciente en Rochester, Nueva York, decenas de personas increparon a autoridades que pretendían capturar a dos extranjeros indocumentados .

Estos agentes tenían el propósito de detener a dos jornaleros, quienes se posicionaron en la parte superior de una vivienda. Sin embargo, no imaginaron que distintos vecinos de esta comunidad fueron capaces de impedir su plan.

Los dos jornaleros se posicionaron en el techo de una vivienda para evitar ser arrestados. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

En un video compartido por Noticias Telemundo, se observa como María García, directora del programa de la Coalición de Agencias de Servicios para Trabajadores Agrícolas del Oeste de Nueva York, trepó una escalera para otorgarle unos documentos a fin de que sean representados legalmente por ella.

Eso no fue lo único, ya que también les preguntó a los agentes federales si contaban con una orden de arresto para llevar a cabo su operativo, pero recibió como respuesta “no”. Esto fue clave para que los dos inmigrantes sigan en libertad.

María García fue clave para que los dos jornaleros no terminen bajo custodia de ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“En esta situación fue que ellos (agentes de ICE) querían llegar a capturar a estos trabajadores, pero no les funcionó. Lo otro es que no tenían orden judicial y es importante es que ellos sepan que deben contar con eso”, declaró María García a Noticias Telemundo.

Ante el conocimiento de la directora del programa y la presencia de distintas personas que registraron con sus móviles este operativo, los agentes de ICE no tuvieron otra opción que subir a sus automóviles y abandonan el lugar.

