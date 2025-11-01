A pesar de sus esfuerzos para evadir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , Wilfredo Morales Martínez terminó arrestado. Ahora, se desconoce quién será la persona encargada de cuidar a sus hijos, pues este ciudadano guatemalteco tenía la custodia total. La situación ha provocado que su hermana, quien decidió no revelar su identidad, sienta conmoción.

En una conversación con Univision Chicago, la mujer extranjera explicó que la persona detenida estaba cumpliendo con sus respectivas labores de entregas de ropa en tintorerías del área de Chicago. Además, enfatizó que su hermana no cuenta con historial delictivo.

“A él (Wilfredo Morales) lo agarraron trabajando. Dicen que están sacando a los criminales, pero mi hermano no es ningún criminal. Él es una persona luchadora, con doble trabajo, papá soltero”, declaró conmocionada la mujer anónima.

Wilfredo quiso esconderse en el interior de su centro laboral; sin embargo, fue en vano. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

En un video compartido por la cadena televisiva, se visualiza a Wilfredo ingresando rápidamente al establecimiento donde trabaja e intenta cerrar la puerta, pues estaba siendo perseguido por los agentes federales de inmigración. En medio de la disputa, la fuerza de los uniformados ocasionó que termine bajo arresto.

En un principio, el inmigrante estuvo recluido en el Centro de Procesamiento de Broadview, pero finalmente se lo trasladó al estado de Kentucky. Su hermana está profundamente angustiada por saber si continuará residiendo en Estados Unidos.

Actualmente, Wilfredo Morales está recluido en un centro de detención para inmigrantes en Kentucky. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Mantiene la custodia de sus hijos

Desde hace tres años, Wilfredo se hace cargo total del cuidado de sus hijos: les brinda educación, estadía, salud, alimentación, entre otras cosas. Ahora con su detención, la situación parece desalentadora, pues aún se desconoce quién se responsabilizará de estos menores de edad.

Según las palabras de su hermana, era sumamente agotador la rutina de este padre inmigrante, ya que debía esforzarse diariamente para solventar los gastos que requerían sus menores hijos. “Fue muy duro para él”, añadió.

Esta dura realidad ha ocasionado que se realice un fondo de recaudación con el propósito de solventar los gastos legales para que Wilfredo pueda recuperar su libertad. Si bien el panorama no es alentador, la mujer considera que lo afrontará con total optimismo.