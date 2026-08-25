La Corte Suprema de Estados Unidos dio este lunes una importante victoria al presidente Donald Trump al permitir que su orden ejecutiva para endurecer las reglas del voto por correo pueda avanzar antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. La decisión fue aprobada por 6 votos contra 3, con las juezas liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor en desacuerdo.

El máximo tribunal anuló una orden de una corte inferior que había impedido al gobierno de Trump aplicar la medida firmada el pasado 31 de marzo. Según Reuters, el caso surgió después de que 23 estados liderados por demócratas demandaran a la administración, al considerar que la orden invade las facultades que tienen los estados para organizar y administrar sus propias elecciones.

Sin embargo, la Corte Suprema no determinó si la orden de Trump es legal o constitucional. Los magistrados concluyeron que la demanda se presentó demasiado pronto, ya que los estados debían demostrar que enfrentaban daños “concretos” y no perjuicios “conjeturales o hipotéticos”.

La mayoría también señaló que los tribunales federales no pueden resolver disputas basadas en “eventos futuros contingentes que pueden no ocurrir como se anticipa, o incluso pueden no ocurrir en absoluto”. Esto significa que la decisión deja abierta la posibilidad de que los estados vuelvan a acudir a los tribunales si pueden demostrar un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la orden.

Los estados demócratas prometen seguir con la batalla legal

La decisión provocó una rápida reacción entre los funcionarios demócratas que cuestionan la medida. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró que la lucha todavía no terminó y calificó el fallo como un revés, aunque dijo que su estado seguirá evaluando sus opciones legales.

“Esta decisión es un doloroso revés, pero no será la última palabra”, afirmó James. “El derecho al voto es sagrado, y ninguna administración debería poder poner ese derecho en peligro al dificultar que los votantes elegibles emitan sus votos. Esta lucha está lejos de terminar. Estamos explorando nuestras opciones legales”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, adelantó nuevos enfrentamientos judiciales y escribió: “Nos veremos con la Administración Trump en los tribunales”.

El gobernador agregó que el fallo de la Corte Suprema no abordó el fondo de la orden ejecutiva y sostuvo que Trump no tiene autoridad para dirigir las elecciones en Pensilvania ni en otros estados.

El máximo tribunal no decidió si la orden es constitucional, sino que consideró prematuro el desafío presentado por los estados. (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿Qué establece la orden de Trump?

La orden ejecutiva establece la creación de una lista de votantes considerados elegibles y ordena al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregar las boletas electorales por correo únicamente a las personas incluidas en esas listas.

El Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Administración del Seguro Social, tendría a su cargo la elaboración de esos registros.

Además, el Departamento de Justicia deberá investigar posibles irregularidades relacionadas con la distribución de las boletas enviadas por correo. Los estados que no cumplan con la orden podrían enfrentar la pérdida de fondos federales.

El propio Trump defendió la medida como una forma de reforzar la seguridad electoral. Durante la ceremonia de firma, el presidente declaró: “Creo que es infalible, y quizá sea puesta a prueba. Quizá no. Se trata de la integridad electoral; queremos tener elecciones honestas en nuestro país”.

El voto por correo vuelve al centro de la disputa

La decisión también generó críticas dentro del Partido Demócrata. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el fallo como “una desgracia” y afirmó que representa un golpe contra la democracia. Schumer sostuvo que el intento de Trump de limitar el voto por correo constituye una interferencia electoral.

Mientras tanto, el juez Sonia Sotomayor y Kagan argumentaron en su voto disidente que los 23 estados sí tenían derecho a presentar la demanda debido a la amenaza creíble de que el gobierno pudiera iniciar investigaciones o procesos judiciales si se negaban a utilizar las listas. Jackson, en una opinión separada, advirtió que el fallo añade nuevas incertidumbres a un período electoral que ya es complicado y que futuras demandas podrían llegar demasiado tarde.

Funcionarios demócratas prometieron continuar la batalla legal. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Trump criticó durante años el uso del voto por correo y sus aliados sostienen que este sistema es vulnerable al fraude; sin embargo, el propio presidente utilizó recientemente una boleta de voto ausente para participar en las primarias de Florida.

Según datos federales revisados por Associated Press, alrededor del 30% de todas las boletas emitidas en las elecciones presidenciales de 2024 fueron enviadas por correo.