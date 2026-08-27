Si estás buscando un trabajo temporal en Los Ángeles y hablas inglés además de español, tagalo, coreano, chino u otro idioma, LA County tiene una convocatoria que puede interesarte antes de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. El Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk (RR/CC) está reclutando Community Election Workers para apoyar a los votantes en los Vote Centers del condado, una tarea especialmente importante en zonas con alta presencia de familias latinas e inmigrantes, desde East Los Angeles y Boyle Heights hasta el Valle de San Fernando, South LA y Long Beach. La paga puede incluir US$100 por jornada de servicio, US$80 por completar la capacitación y un incentivo de US$100 para quienes dominen un idioma elegible y cumplan toda su asignación.

La oportunidad está dirigida a personas que quieran trabajar durante el periodo electoral, ayudar a responder preguntas del público y contribuir a que más residentes ejerzan su derecho al voto con información comprensible. En un territorio donde el español se escucha todos los días en mercados, escuelas, iglesias, negocios familiares y oficinas públicas, contar con personal bilingüe en los centros de votación puede marcar una diferencia para muchas familias.

¿CUÁNTO PAGA LA COUNTY?

El programa de trabajadores electorales comunitarios ofrece pagos por servicio y formación. El monto final depende del número de jornadas asignadas y de si la persona reúne las condiciones para el estipendio por idioma.

Concepto Pago Cada día trabajado en un Vote Center US$100 Completar todos los requisitos de capacitación US$80 Incentivo por idioma calificado US$100 Duración del servicio Hasta 10 días

De acuerdo con el RR/CC, los participantes pueden prestar funciones por un periodo de hasta 10 días. Por ello, una asignación completa de 10 jornadas podría representar US$1,000 por servicio, más US$80 por la formación y US$100 extra para quienes califiquen como bilingües.

Existe una condición importante: el estipendio de US$100 por idioma se entrega únicamente a quienes concluyan toda la asignación. No es suficiente asistir algunos días; es necesario completar el calendario que establezca el condado.

REQUISITOS PARA POSTULARSE

Para ser Community Election Worker en Los Angeles County, debes cumplir con estas condiciones:

Tener 18 años o más, salvo quienes participen en el programa especial para estudiantes.

Ser ciudadano estadounidense y estar registrado para votar en California, o ser residente permanente legal.

Completar la capacitación para personal electoral.

Estar disponible durante las fechas que correspondan.

Hablar un idioma calificado si buscas recibir el incentivo bilingüe.

Las funciones incluyen colaborar con la apertura y el cierre del Vote Center, orientar a quienes acudan a sufragar, responder inquietudes y apoyar la operación general durante el proceso.

IDIOMAS QUE CALIFICAN

Hablar español puede permitirte acceder al incentivo bilingüe de US$100, siempre que cumplas las demás condiciones y termines el periodo de servicio. También se buscan personas que dominen otros idiomas presentes en las comunidades multiculturales de la región.

Idiomas elegibles para el incentivo bilingüe Armenio Bengalí Birmano Chino Farsi Gujarati Hindi Hmong Indonesio Japonés Jemer o camboyano Coreano Lao Mongol Nepalí Punyabí Ruso Español Tagalo/filipino Telugu Tailandés Urdu Vietnamita

El RR/CC brinda asistencia en 23 idiomas adicionales al inglés. En una jurisdicción tan diversa como LA County, donde conviven comunidades latinas, armenias, coreanas, chinas, filipinas y vietnamitas, la presencia de personal multilingüe resulta esencial para facilitar una experiencia accesible.

¿CÓMO SOLICITAR EL EMPLEO?

La postulación se realiza en línea mediante la plataforma oficial del condado. Allí podrás seleccionar la elección correspondiente y completar el formulario de registro como Community Election Worker.

También está disponible la página informativa del programa en LAVote.gov, donde se detallan las funciones, condiciones de elegibilidad y opciones de participación.

Para consultas relacionadas con la inscripción, LA County mantiene habilitado el número (800) 815-2666, opción 7.

Antes de aceptar una plaza, revisa con atención las fechas de capacitación y servicio. La formación es obligatoria y debe completarse para recibir los US$80 establecidos por el programa.

FECHAS CLAVE DE LAS ELECCIONES

La elección general será el martes 3 de noviembre de 2026. Los Vote Centers abrirán desde el 24 de octubre hasta el Election Day, mientras que las boletas por correo comenzarán a enviarse a los votantes registrados, como máximo, el 5 de octubre.

Fecha Qué ocurre 5 de octubre de 2026 Comienza el envío de boletas por correo y abren los Official Ballot Drop Boxes 24 de octubre de 2026 Abren los Vote Centers 3 de noviembre de 2026 Elecciones generales

LO QUE DEBES RECORDAR

Puesto: Community Election Worker.

Community Election Worker. Ubicación: Los Angeles County, California.

Los Angeles County, California. Elección: 3 de noviembre de 2026.

3 de noviembre de 2026. Pago diario: US$100 por cada jornada.

US$100 por cada jornada. Capacitación: US$80 tras completar todos los requisitos.

US$80 tras completar todos los requisitos. Incentivo bilingüe: US$100 adicionales para idiomas calificados.

US$100 adicionales para idiomas calificados. Servicio: hasta 10 días, según la plaza asignada.

hasta 10 días, según la plaza asignada. Solicitud: mediante el portal oficial de LA County.

Para residentes que buscan ingresos temporales y desean involucrarse en su vecindario, esta alternativa puede resultar conveniente. Además de la remuneración, permite apoyar a vecinos que prefieren recibir orientación en español u otra lengua al momento de votar, una necesidad cotidiana en numerosas comunidades de Los Ángeles.