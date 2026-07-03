El Día de la Independencia convierte a Los Ángeles en un río de gente, música y olor a comida al paso —desde los tacos al pastor en los puestos de Venice hasta las parrillas familiares en Playa del Rey— y este 2026, con los 250 años de los Estados Unidos como marco, la expectativa es aún mayor. Si piensas venir a Marina del Rey para el espectáculo más grande del condado, toma nota: L.A. County confirmó un operativo de cierres viales que afectará cerca de cuatro millas alrededor de la marina, con restricciones que arrancan varias horas antes del show. Llegar temprano, elegir transporte público o un punto de observación alternativo (como Fisherman’s Village o Mother’s Beach) puede ahorrarte horas de espera; muchas familias hispanas locales, por ejemplo, optan por hacer picnic y ocupar espacio al atardecer para reservar lugar, así que planifica con tiempo si vas con niños o abuelos.

Con motivo del 250 aniversario de la Independencia, las autoridades de Los Ángeles piden extremar precauciones con la pirotecnia este 4 de julio, en una región donde el riesgo de incendios y lesiones graves aumenta cada año (Foto: Freepik)

¿DÓNDE SERÁN LOS CIERRES DE CALLES EN MARINA DEL REY?

El Departamento de Playas y Puertos del Condado de Los Ángeles (L.A. County Department of Beaches and Harbors) informó que el operativo abarcará aproximadamente cuatro millas alrededor de Marina del Rey. Las restricciones se aplicarán de manera escalonada conforme llegue la gente y se completen los estacionamientos; además, algunas calles residenciales adyacentes podrán tener cierres temporales para evitar desvíos que afecten a barrios como Del Rey y portions de Venice.

Zona o vía Medida Strong Drive Cierre parcial desde la tarde Pacific Avenue Restricciones de acceso Via Dolce (Washington Blvd.) Cierre de ingreso Rampas hacia Lincoln Boulevard Cierres progresivos Conexiones con Jefferson Blvd. Restricciones graduales Tramos de Mindanao Way Cierre parcial conforme aumente el tráfico Admiralty Way Restricciones de giro antes y después del show

¿DESDE QUÉ HORA COMENZARÁN LOS CIERRES?

El cronograma oficial del condado indica que las restricciones inician por la tarde y se intensifican conforme se acerca el show.

Hora Operativo 1:00 p.m. Comienzan los primeros cierres (“soft closures”) en los principales accesos. Durante la tarde Se amplían las restricciones hacia Lincoln Blvd., Jefferson Blvd. y Mindanao Way. Antes de 9:00 p.m. Se completa el perímetro de seguridad conforme aumenta la llegada del público. Después de 11:00 p.m. Permanecen restricciones de giro en Admiralty Way y corredores cercanos para facilitar la salida.

En la práctica, una vez que el operativo entra en su fase más estricta, entrar o salir de Marina del Rey puede tomar mucho más tiempo de lo habitual; muchos vecinos recomiendan evitar intentar cruzar la zona hasta que el flujo de salida se normalice.

¿A QUÉ HORA COMIENZA EL SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES?

El espectáculo inicia oficialmente a las 9:00 p.m. y durará aproximadamente 20 minutos. Los mejores lugares suelen llenarse antes del atardecer; entre los puntos preferidos por público local y familias hispanas se encuentran:

Fisherman’s Village

Mother’s Beach

Paseos peatonales que rodean la marina

Espacios frente al agua alrededor del puerto

¿CÓMO LLEGAR A MARINA DEL REY DURANTE EL 4 DE JULIO?

Debido al gran operativo, el condado recomienda transporte alternativo o llegar con varias horas de anticipación. Si vas a conducir, ten en cuenta que los estacionamientos públicos en Marina del Rey, Venice y Dockweiler aplicarán tarifas especiales por el feriado.

Servicio Información Estacionamientos públicos Tarifas entre $11 y $20. Se recomienda llevar efectivo o tarjeta para agilizar el ingreso Marina WaterBus Opera de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., con ocho paradas dentro del puerto. Beach Shuttle Servicio gratuito de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.; conecta Venice Pier y Waterside Shopping Center.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Llega temprano y arma tu picnic: muchas familias latinas convierten la tarde del 4 de julio en reunión comunitaria; traer una hielera con aguas frescas, tamales o tacos puede ser la mejor estrategia para asegurar un buen lugar.

Usa transporte compartido con punto de encuentro claro: apps como Lyft y Uber pueden tener zonas de alta demanda; acuerda un punto de pick-up fuera del perímetro para evitar cancelaciones.

Revisa alertas en español: sigue cuentas oficiales del Condado de L.A. y del Departamento de Playas y Puertos en Twitter/X, Instagram y Facebook; muchos envían avisos en español.

Seguridad y salida: identifica varias rutas de salida y evita estacionar en calles residenciales para no bloquear a los vecinos ni exponerte a multas.

Si vienes desde el Este de L.A. o el corredor de Hollywood, calcula al menos 60–90 minutos extra por tráfico y cierres en Lincoln y Jefferson.

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