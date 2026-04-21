Una importante aerolínea internacional decidió cancelar todos sus vuelos de verano desde Los Ángeles debido al fuerte aumento en el precio del combustible para aviones. Esta medida afecta directamente a quienes tenían planes de viajar desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) durante la temporada alta.

Norse Atlantic Airlines confirmó que eliminó toda su programación de verano desde ese aeropuerto, explicando que la decisión se debe al complejo escenario global que ha disparado los costos operativos en la industria aérea.

“Esta cancelación se debe a la inesperada crisis global del combustible y, lamentablemente —con gran pesar— tuvimos que cancelar nuestras queridas rutas desde LAX por el alto riesgo asociado a los costos del combustible. Esto permitirá proteger un futuro sostenible y nuestra capacidad de seguir siendo un servicio confiable para nuestros pasajeros este verano”, indicó la aerolínea en un comunicado enviado a People.

Asimismo, la compañía ofreció disculpas a los pasajeros afectados por los cambios en sus itinerarios y aseguró que intentará ayudarlos en lo posible.

El impacto de la crisis también alcanzó a otras compañías como KLM, que eliminó más de 150 vuelos en Europa. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

“Lamentamos sinceramente los inconvenientes y pedimos disculpas a los pasajeros cuyos planes de viaje se han visto afectados. Asistiremos a los pasajeros afectados de la mejor manera posible”, agregó la aerolínea.

El impacto del encarecimiento del combustible no se limita a esta aerolínea.

La compañía neerlandesa KLM también canceló más de 150 vuelos en Europa recientemente, señalando que ya no son financieramente viables bajo las condiciones actuales.

En Estados Unidos, varias aerolíneas importantes también tomaron medidas similares. Empresas como American, United, Delta, JetBlue y Southwest aumentaron las tarifas por equipaje facturado, destacando el incremento del precio del combustible en medio del conflicto con Irán.

En Estados Unidos, varias aerolíneas aumentaron tarifas y ajustado operaciones por el encarecimiento del combustible. (Foto referencial: Freepik)

Según un informe de The New York Times, el precio del combustible para aviones en marzo fue un 50% más alto que antes del inicio del conflicto.

“La realidad es que los precios del combustible para aviones se han más que duplicado en las últimas tres semanas”, afirmó el CEO de United, Scott Kirby, en un mensaje interno obtenido por Fox 13.

“Si los precios se mantienen en este nivel, significaría un gasto adicional de 11 mil millones de dólares al año solo en combustible. Para ponerlo en perspectiva, en el mejor año de United ganamos menos de 5 mil millones”, agregó.

A qué se debe el aumento del precio de la gasolina

El aumento reciente del precio de la gasolina se debe principalmente al encarecimiento del petróleo crudo, que es el factor más importante para determinar cuánto pagan los conductores en las estaciones de servicio. Cuando el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, ese incremento suele reflejarse en el precio de la gasolina en cuestión de semanas.

Según Reuters, uno de los motivos de esta subida es la tensión geopolítica y los conflictos en Medio Oriente que afectaron el suministro mundial de petróleo. Estas situaciones llevaron el precio del crudo a niveles cercanos o superiores a los 100 dólares por barril, debido al temor de interrupciones en el transporte de petróleo y daños a infraestructuras energéticas.

Además, existen factores estacionales y de mercado que suelen elevar los precios en esta época del año. En primavera, las refinerías comienzan a producir la llamada gasolina de “mezcla de verano”, que es más costosa de fabricar. Al mismo tiempo, aumenta la demanda por viajes y vacaciones, lo que también presiona los precios al alza.

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