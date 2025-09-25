La dentista Harleen Grewal, conocida en redes sociales como la “The Maga Dentist”, se convirtió en el centro de una fuerte polémica por unos comentarios que ella asegura fueron simples “bromas”. Un video de 2021, grabado durante una cena del Partido Republicano en California, volvió a circular y provocó críticas por el tono político de sus palabras.

En aquella gala, Grewal contó que a menudo se coloca una gorra con la frase “Make Your Smile Great Again” mientras atiende a sus pacientes.

Según la dentista, observa sus reacciones al ver el accesorio y, si percibe incomodidad, “baja un poco el gas de la risa”, que es el sedante utilizado en odontología para aliviar la ansiedad y el dolor, mientras les dice: “tú puedes, no es tan malo como piensas”.

“Esa frase se la robé a Joe Biden”, bromeó ante el público.

Tras las críticas en redes, aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que solo se trataba de humor político. (Foto: The Personal Injury Dentist - Dr. Harleen Grewal DDS / Facebook)

Según el Daily Mail, la dentista también comentó que durante la pandemia prefería trabajar porque, según ella, “los liberales se quedaban en casa” y deseó que continuaran así. Tras la difusión del video, Grewal aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que únicamente intentaba divertir a la audiencia republicana.

En una entrevista con el podcast Voice of the Future, la dentista contó que incluso recibió la visita de la policía por una denuncia anónima relacionada con esas bromas.

“No me asustaron en absoluto”, afirmó. “Estoy muy conectada políticamente y soy dentista, así que solo hice esas bromas”.

Grewal explicó que se involucró en política poco después de abrir su clínica en 2015. Decidió usar su consultorio para animar a sus pacientes a registrarse para votar. “Como una mujer de negocios, supe que seguir al presidente Trump y unirme al Partido Republicano era lo que quería hacer”, recordó.

Grewal relató que incluso recibió visitas de la policía y de la junta dental de California tras denuncias anónimas. (Foto: @the_maga_dentist / Instagram)

Incluso dijo que comenzó a recolectar boletas electorales, tanto de demócratas como de republicanos, porque “todos deberían poder votar”.

Sin embargo, esa mezcla de política y trabajo le trajo problemas. Según Grewal, recibió varias denuncias anónimas que provocaron nuevas visitas de las autoridades.

“La primera vez dijeron que hacía una operación ilegal de recolección de votos. Les di un recorrido por mi oficina y les mostré que todo era legal, pero querían silenciarme”, aseguró.

Meses después, un investigador de la Junta Dental de California la visitó tras otra queja que alegaba que “torturaba a demócratas”. “Le dije que sí, ¿quieres ver el video? Porque era parte de mi discurso en la gala republicana”, relató.

A pesar de su defensa, su clínica en Santa Clarita fue blanco de cientos de comentarios negativos y llamados al boicot. (Foto: The Personal Injury Dentist - Dr. Harleen Grewal DDS / Facebook)

La dentista insistió en que todo era humor y que el propio investigador concluyó que no había nada indebido. Pese a ello, su clínica recibió una avalancha de reseñas negativas en Yelp (plataforma que permite encontrar negocios locales) de personas que cuestionaban su ética.

“Algunos advertían que no confiaban en mí por mis comentarios políticos”, señaló. Entre las críticas se repetían frases como: “No es solo poco profesional, es ético y aterrador. No debería trabajar más en un consultorio médico”.

