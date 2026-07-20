La depresión tropical Dos continúa avanzando lentamente sobre el Golfo de México y podría fortalecerse hasta convertirse en la tormenta tropical Bertha durante este lunes. A las 8:00 a.m., el sistema se ubicaba a unas 110 millas al sur de Panama City, con vientos sostenidos de 35 mph y desplazándose hacia el noroeste a solo 3 mph, mientras es monitoreado por los aviones cazahuracanes.

Para recibir el nombre de Bertha, el sistema necesita alcanzar vientos sostenidos de al menos 39 mph. Los pronósticos indican que continuará fortaleciéndose de forma gradual antes de girar hacia el oeste en los próximos días.

Aunque las aguas cálidas favorecen su desarrollo, los meteorólogos señalan que la fuerte cizalladura del viento y la interacción con tierra limitarán una intensificación significativa, por lo que se espera que el sistema se debilite hacia el fin de semana.

Según Gulf Coast News, las autoridades mantienen una vigilancia por tormenta tropical para parte del Panhandle de Florida, desde el río Ochlockonee hasta la costa de Alabama.

La principal amenaza serán las lluvias intensas, con acumulados previstos de entre 2 y 4 pulgadas y sectores aislados que podrían alcanzar hasta 6 pulgadas desde el Panhandle de Florida hasta la costa de Texas. Además, se prevé una marejada ciclónica de entre 1 y 3 pies en algunos puntos del Panhandle y Alabama.

El suroeste de Florida no enfrentará impactos directos, aunque persistirán lluvias aisladas y un mayor riesgo de corrientes de resaca. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El suroeste de Florida no recibirá un impacto directo

Los pronósticos indican que el suroeste de Florida permanecerá fuera de la trayectoria principal del sistema y no se esperan efectos directos; sin embargo, durante el lunes todavía podrían registrarse lluvias intermitentes en comunidades costeras.

A medida que la depresión tropical avance hacia el oeste el martes, las probabilidades de lluvia comenzarán a disminuir y las precipitaciones acumuladas durante los próximos cinco días serían inferiores a una pulgada.

Pese a ello, los condados de Lee y Charlotte afrontarán un mayor riesgo de corrientes de resaca hasta la noche del martes. Las autoridades recuerdan que estas corrientes pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro, por lo que recomiendan extremar las precauciones.

Se espera que las condiciones mejoren a partir del miércoles, cuando el sistema se aleje de la región.

La temporada de huracanes sigue por debajo del promedio

Los especialistas recuerdan que normalmente la segunda tormenta con nombre de la temporada del Atlántico se forma alrededor del 17 de julio, mientras que el primer huracán suele aparecer cerca del 11 de agosto.

Para este año, los pronósticos continúan apuntando a una temporada de huracanes por debajo del promedio, en gran parte debido a la influencia del fenómeno El Niño, que suele reducir la actividad ciclónica en el Atlántico.