En estas últimas semanas, se han revelado casos de inmigrantes que fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando asistieron a sus citas migratorias. Sin embargo, lo que te contaré en esta ocasión ha generado profunda indignación, pues se trata de un menor de tan solo 16 años que vivió esta experiencia. Esto ha ocasionado que su madre sienta una profunda angustia por saber qué ocurrirá con su hijo.

En una información compartida por CBS News, esta conmovedora historia lo protagoniza un adolescente cuyas iniciales son J. C., quien asistió a su control de inmigración en 26 Federal Plaza para regularizar su estatus; no obstante, terminó bajo custodia de ICE .

Actualmente, este adolescente ha sido trasladado a un centro de detención donde comparte celda con otros menores de edad bajo la misma razón. Debo mencionarte que J. C. se encuentra con su familia en Estados Unidos, a excepción de su madre, Elvia Chafla, quien terminó deportada a Ecuador en septiembre del presente año.

Este menor de 16 años asistió al 26 Federal Plaza, pero fue arrestado por agentes de ICE. (Crédito: CBS New York / YouTube)

“¿Qué pasará con mi hijo?"

Si bien su “ sueño americano ” había acabado, Elvia tuvo la esperanza de que su hijo podría permanecer en el país estadounidense para que obtenga mejores oportunidades en la vida; además, creía que “estaría bien” porque obtendría un estatus especial de menor inmigrante; no obstante, esas ideas fueron erróneas.

Ahora, con su detención, la madre siente un profundo temor de que su hijo también tenga la mala fortuna de que retorne a su natal Ecuador, pues es consciente de la situación crítica que presenta este país latino.

Elvia Chaflas fue deportada de Estados Unidos en septiembre del presente año. (Crédito: CBS New York / YouTube)

“¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Ahora mismo hay mucha violencia aquí (en Ecuador) y no quiero que vuelva a eso. Ahora mismo no tengo trabajo", declaró Elvia al medio citado.

En realidad, esta madre y su hijo de 16 años debieron abandonar Estados Unidos en febrero del 2024, según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); sin embargo, asumieron el riesgo de establecerse como inmigrantes ilegales.

En estos momentos, Elvia Chafla desea que su hijo pueda recuperar su libertad, ya que, de ser expulsado del país norteamericano, perdería la posibilidad de conseguir su ‘Green Card’.