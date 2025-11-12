Diariamente, los agentes federales de inmigración están realizando decenas de detenciones, ocasionando que muchas familias estén afectadas. En un caso reciente, un hijo siente una profunda angustia al enterarse de que su padre, un jardinero, fue arrestado por estos uniformados mientras realizaba sus labores en una vivienda en Des Plaines, Chicago.

En una conversación con Univision Chicago, el joven, quien decidió no revelar su identidad, explicó cómo ocurrieron las cosas. Según sus palabras, los efectivos aparecieron repentinamente y, sin mostrar alguna orden, procedieron con la detención de su progenitor, José Antonio Acuña.

“Empezaron a agarrar gente. Ellos se bajaron como si era un juego de fútbol americano”, declaró este inmigrante, quien también permaneció bajo custodia de ICE por un aproximado de una hora.

Este trabajador fue detenido junto a otro compañero. Actualmente, está recluido en el centro de detención de Detroit. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Para este hombre inmigrante, lo liberaron por su buen dominio del idioma inglés y conocía perfectamente sus derechos. Además, recuerda lo que estos agentes federales decían durante el operativo que realizaron.

“Ellos (agentes de ICE) se estaban riendo de nosotros, ellos estaban agarrando 100 personas al día”, explicó el anónimo, asegurando que sus objetivos mayormente eran ciudadanos mexicanos.

Actualmente, José Acuña está recluido en un centro de detención en Detroit, Michigan, y para conseguir su liberación, necesitarán un aproximado de $5,000, monto que no es viable para su hijo. Por esa razón, está solicitando apoyo de la comunidad hispana.

El hijo del hombre detenido está solicitando colaboraciones para conseguir su liberación. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Jardineros con temor

Ante la reciente detención de José Antonio Acuña, otros jardineros temen por pasar el mismo destino y se orientan por abandonar estas labores; sin embargo, existen contados que no tienen otra opción que asumir el riesgo por la necesidad económica.