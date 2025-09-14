El viernes, un grupo de personas se reunió para protestar contra la detención de Harjit Kaur, una abuela indocumentada de 73 años que vive en la localidad de El Sobrante, California, desde hace décadas.

KGO-TV informa que Kaur acudió a su cita regular con inmigración en San Francisco, como lo ha hecho durante 13 años, pero esta vez agentes de ICE no la dejaron salir.

“Ha sido una pesadilla enterarnos de que la detuvieron. No lo esperábamos. Ella ha estado cumpliendo con sus chequeos de ICE durante 13 años,” contó su nuera, Manjit Kaur.

Su familia denunció que no recibieron información durante horas y que ella los llamó llorando y pidiendo ayuda. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Su nieta, Sukhmeet Sandhu, también describió el momento: “Solo dijeron que estaban deteniendo a mi abuela y no me dieron ninguna otra información, no me dejaron verla. Después de eso no supimos de ella por horas y cuando finalmente escuchamos su voz, estaba llorando y rogándonos que la ayudáramos.”

Manjit recordó la llamada con angustia: “Estaba hecha un desastre cuando nos llamó. Solo esperamos hasta recibir alguna noticia de ella. Estábamos en shock y devastados.”

El caso llegó a la oficina del congresista John Garamendi, que está exigiendo su liberación.

“Nos aseguraremos de que sea liberada, y si ella decide auto-deportarse, tendrá esa oportunidad,” explicó Hapreet Sandhu, representante en Richmond de la oficina del congresista.

El congresista John Garamendi y su equipo se involucraron en el caso para exigir su liberación. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Actualmente, Harjit Kaur está detenida en Bakersfield, a varias horas de su hogar.

Mientras tanto, la comunidad india de la zona se unión en apoyo a la familia.

La comunidad india y vecinos de la zona se han unido en protestas para reclamar justicia y apoyo a la mujer. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

“Conocemos a Harjit desde hace 25 o 30 años. Mis padres tienen una tienda en Berkeley, y ella ha trabajado allí toda su vida como costurera. Son mujeres como ella, que trabajan duro todos los días, las que permiten que mujeres como yo podamos existir. Es sobre los hombros de mujeres como ella que hoy puedo ser doctora,” expresó Puga Thakkar, amiga de la familia.

Otros manifestantes también levantaron su voz. “Cuando supimos de esto, quedamos horrorizados. ¿Cómo puede el gobierno federal detener a una mujer de 73 años con problemas de salud, cuando ha cumplido con todo lo que se le ha pedido durante los últimos 13 años?”, señaló el protestante Chris Mathias.

En qué casos ICE puede detener a una persona

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene la autoridad de detener a individuos que están en los Estados Unidos de manera irregular. Esto incluye a personas que ingresaron al país sin la debida autorización o que violaron los términos de su visa. ICE también puede detener a inmigrantes que ya tienen una orden de deportación emitida por un tribunal de inmigración.

La agencia se enfoca en aquellos que cometieron delitos, especialmente crímenes graves, o que son considerados una amenaza para la seguridad nacional o pública.

Además de las detenciones por estatus migratorio o por órdenes de deportación, ICE puede emitir inmigración detainer (órdenes de detención) contra personas que están bajo custodia de otras agencias de aplicación de la ley (policía local o estatal). Esto sucede cuando ICE tiene la creencia de que el individuo es deportable debido a su estatus o por haber cometido ciertos crímenes, como robos, asaltos o tráfico de drogas. Al emitir esta orden, ICE solicita a la otra agencia que mantenga al individuo bajo custodia para que los agentes de inmigración puedan tomar posesión de él.

