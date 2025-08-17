Una ciudadana colombiana se une a lista de casos de inmigrantes que fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que asistieran a sus respectivas citas migratorias . Desde aquel día, Nayarith Rangel, de 20 años, está viviendo una total pesadilla que jamás imaginó en algún momento.

Es importante mencionarte que la joven tenía una audiencia preliminar de asilo en la corte migratoria de Atlanta. No tuvo preocupación alguna en asistir, pero, desafortunadamente, su buena disposición de regular su estatus migratorio terminó en arresto.

Un testigo de nombre Javier contó lo que ocurrió durante la detención de Nayarith. Él comenta que la mujer tenía planeado retirarse de la corte, ya que se dirigía para abordar el elevador, pero recibió el llamado de las autoridades migratorias y le informaron que estaba detenida .

Este fue el lugar donde Nayarith fue notificada que sería arrestada. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Si bien tuvo intención de ayudarla, el testigo afirmó que uno de los agentes lo apartó con su brazo y le informó que Nayarith sería recluida, debido a que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.

No la está pasando bien

Alejandro Limares, pareja de la protagonista historia, tuvo la oportunidad de conversar con ella por llamada telefónica. Según sus propias palabras a Univision Atlanta, Nayarith estaba llorando y sentía que se iba a desmayar.

También le pidió que le llevaran comida y ropa abrigadora, pues donde está recluida las temperaturas son bajas. Además, los propios guardias hacen caso omiso a los pedidos de los inmigrantes detenidos.

Alejandro considera que su pareja está detenida injustamente. La califica como una "buena ciudadana". (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Esta situación está afectando considerablemente a su madre, quien se encuentra viviendo en Colombia. Está aclamando la liberación inmediata de su hija y asegura no saber si está en buenas condiciones de salud.

Actualmente, los familiares cercanos a Nayarith están haciendo los esfuerzos necesarios para conseguir un abogado con el propósito de que evalúe si existe la posibilidad de que revisen o detengan el proceso de remoción que está en su contra.

