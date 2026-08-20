La deuda nacional de Estados Unidos superó los $40 billones este miércoles, un nivel sin precedentes que evidencia el creciente peso del gasto federal. Los costos de defensa, programas sociales como el Seguro Social y Medicare, además de los intereses generados por la deuda, representan una parte importante de las obligaciones del gobierno.

Según Fox Business, el nuevo récord llega apenas cinco meses después de que la deuda alcanzara los $39 billones, en marzo de 2026. Antes de eso, había superado los $38 billones en octubre de 2025.

Para poner el aumento en perspectiva, la deuda se encontraba en $19.95 billones en enero de 2017, cuando Donald Trump inició su primer mandato presidencial.

¿Qué está impulsando el aumento de la deuda?

El enorme nivel de endeudamiento refleja las diferentes prioridades de la administración estadounidense, las cuales van desde el incremento del gasto en defensa hasta los esfuerzos por reducir el precio de la gasolina y los alimentos.

El gobierno también tuvo que afrontar importantes gastos derivados de programas sociales y del pago de intereses sobre la propia deuda.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la administración Trump “se ha centrado en reducir el despilfarro, el fraude y el abuso en el gasto federal, al tiempo que acelera el crecimiento económico para que la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos avance en la dirección correcta”.

La deuda, sin embargo, no se ha acumulado únicamente durante una administración. El endeudamiento federal aumentó durante varios gobiernos, incluido el periodo de la pandemia, cuando Estados Unidos pidió grandes cantidades de dinero para sostener la economía y apoyar la recuperación durante el primer mandato de Trump y posteriormente bajo el gobierno de Joe Biden.

Expertos advierten que esta situación puede elevar el costo de préstamos, afectar los salarios y encarecer bienes y servicios. (Foto referencial: Magnific)

¿Cómo puede afectar a los estadounidenses?

Según NBC4 Los Angeles, los expertos advierten que el aumento de la deuda puede tener efectos concretos sobre los bolsillos de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran mayores costos para pedir préstamos, incluidos créditos hipotecarios y para comprar coches, además de posibles efectos sobre los salarios y el precio de productos y servicios.

Michael A. Peterson, director ejecutivo de Peter G. Peterson Foundation, señaló: “Si queremos mejorar nuestro nivel de vida, hoy y para la próxima generación, ahora es el momento de que los legisladores pongan a nuestra nación en un camino más asequible y sostenible”.

Margaret Spellings, presidenta y directora ejecutiva del Bipartisan Policy Center, también advirtió sobre las consecuencias a largo plazo.

“La deuda federal ya está elevando el costo de vida y desplazando otros gastos e inversiones, amenazando nuestra economía y la prosperidad a largo plazo de los estadounidenses”, afirmó.

“Nuestra trayectoria fiscal actual es claramente insostenible, y ese es el mejor escenario posible. Una alteración causada por la inteligencia artificial, una recesión, una guerra mundial o cualquier otro acontecimiento podría llevarnos rápidamente de un desafío a una crisis en toda regla”, agregó.

¿Qué viene ahora para la deuda de EE. UU.?

El creciente endeudamiento también vuelve a poner el foco en el techo de la deuda, que establece cuánto dinero puede pedir prestado legalmente el gobierno federal para cumplir con sus obligaciones. El Congreso tiene la autoridad para establecer, modificar o eliminar ese límite.

De acuerdo con estimaciones del Bipartisan Policy Center, Estados Unidos podría alcanzar el actual límite de $41.1 billones entre finales del invierno y mediados del verano de 2027, por lo que el Congreso tendría que volver a decidir si aumenta o suspende el techo de la deuda.

El elevado nivel de endeudamiento también coloca a Estados Unidos en una posición fiscal complicada frente a otras economías desarrolladas.