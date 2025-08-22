Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) están provocando que muchas familias de inmigrantes sean separadas o, por temor a ser arrestadas, opten por “ autodeportarse ”. Recientemente, una mujer latina decidió abandonar su estancia en Portland, ciudad de Oregón, para viajar a México y reunirse con su esposo, quien había sido deportado tras ser detenido por los agentes migratorios.

Este es el caso de Irma García. En una entrevista con The Oregonian, contó lo difícil que fue estar separada de su esposo, Moisés Sotelo. Aunque estuvo conviviendo junto a sus tres hijos y cinco nietos, la compañía no ha sido suficiente para sobrellevar el dolor de la separación.

No fue una decisión fácil de Irma. Dejará a sus hijos y nietos en este país. (Crédito: The Oregonian / YouTube)

“Necesito estar con mi esposo. Es la primera vez que nos separamos. Llevamos 31 o 33 años juntos. Creo que, tanto para él como para mí, lo mejor es estar juntos”, declaró.

La madre también temía ser detenida por las autoridades migratorias y sufrir el mismo destino que su esposo, pues no cuenta con los documentos legales para residir en Estados Unidos. Por esa razón, decidió deportarse voluntariamente.

Irma se despidió de sus familiares y entorno cercano antes de viajar a México. (Crédito: The Oregonian / YouTube)

Se despidió de EEUU después de tres décadas

Irma y sus familiares cercanos vivieron aproximadamente 30 años en el territorio americano. Sin embargo, la deportación de Moisés cambió el panorama en cuestión de semanas, causando una ruptura abrupta entre los miembros de esta familia.

Aunque su hija Alondra Sotelo la acompañó en este viaje para que se reencontrara con su esposo, ella sí planea regresar a Portland, pues tendrá la responsabilidad de dirigir el negocio de su padre.

Si bien Alondra acompañará a su madre en este viaje, retornará a EEUU para asumir las riendas del negocio de su padre. (Crédito: The Oregonian / YouTube)

“Creo que es una situación muy agotadora emocionalmente, vivir así, cuando a papá lo acaban de expulsar del país. No tuvo la oportunidad de despedirse de sus amigos, de sus familias ni de recoger sus cosas”, dijo Alondra.

Ahora, los tres hijos y nietos de Irma tendrán que adaptarse a esta nueva realidad: vivirán sin la compañía de sus padres después de décadas. Ninguno sabe cuándo será el momento que estén reunidos para revivir esos momentos de alegría que tanto compartieron.

