Los operativos realizados por agentes de ICE han ocasionado que miles de inmigrantes sean detenidos y, posiblemente, deportados a sus respectivos países de origen. Esta situación ha provocado que los extranjeros indocumentados que aún residen en Chicago tengan temor de salir de sus casas, hasta el punto de no asistir a sus respectivos trabajos.
El hecho no solo se trataría de una pérdida económica para estas personas que deciden faltar a sus responsabilidades laborales, también significa un impacto en los ingresos de los comerciantes latinos.
Jorge Santiago, comerciante de vestidos de novia y quinceañeras, es uno de los más afectados por esta situación, pues declaró a Univision Noticias que no tiene presencia de clientes debido a que sus trabajadores no asistieron para ofrecer sus indumentarias.
“Tengo aquí todo lo de 15 años, pero no tengo gente. Hay dos, tres que no han venido, no se han presentado. Simplemente tienen miedo y no quieren venir”, declaró al medio citado.
Según lo indicado por este hombre, las justificaciones presentadas por sus empleadas se deben a que sus esposos les impiden que asistan, ya que prefieren que se queden en sus casas y no exponerse a ser detenidas.
¿Qué hacer si tengo temor de ir a trabajar por ICE?
Según lo planteado por Moisés Zavala, perteneciente a la organización Arise Chicago, recomienda a los dueños de negocios latinos a indicarle a sus trabajadores que no respondan a las preguntas en caso ICE se haga presente.
Añade que se deben colocar anuncios que indiquen “área privada” o “solo trabajadores” y, lo más importante, solicitar una orden judicial a los agentes federales.
