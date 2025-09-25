Para una madre, es sumamente doloroso estar lejos de sus hijos, pues es un complemento importante para afrontar las distintas situaciones adversas que se atraviesan en el camino. En un caso reciente, te compartiré la conmovedora historia de Kenia Pérez, una ciudadana hondureña que terminó deportada de Estados Unidos , dejando a sus tres hijos en este país por varios meses.

La pesadilla de esta madre inició en junio del presente año, pues agentes de ICE la interceptaron cuando llegaba a su domicilio después de su jornada laboral. Lo llamativo de este caso es que la extranjera contaba con un permiso de trabajo vigente hasta el 2026, pero eso no fue suficiente para las autoridades migratorias.

Si bien consideró que sería liberada, la realidad fue distinta, pues, en cuestión de semanas, se le ordenó que regresará a su natal Honduras. Esta dictaminación fue un fuerte golpe emocional para Kenia y sus tres hijos, pues significaba la separación de una familia y dejar atrás todo lo que consiguieron en Estados Unidos.

Kenia era una madre soltera que cuidaba a sus tres hijos. Su esposo falleció a causa del COVID-19. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Un momento difícil para sus hijos

Issac, el hijo mayor de Kenia Pérez, aún recuerda cómo fue ese fatídico día que la separaron de su madre. Según su relato a Univision Noticias, recibió llamadas y mensajes por parte de su progenitora dándole aviso sobre la presencia de ICE.

“(Mi madre) me dijo: ‘Vete lo más lejos que puedas’. Salté por la ventana, seguí corriendo porque pensé que, si me agarraban, también no habría forma de que mis dos hermanos menores supieran qué hacer”, contó.

Este adolescente fue consciente que, sin el apoyo de su madre, todo sería cuesta arriba si seguía residiendo en Estados Unidos. Por esa razón, tomó la difícil decisión de autodeportarse con el propósito de nuevamente compartir momentos con Kenia. Sin embargo, no era fácil como imaginó.

Isaac también pretendía que sus hermanos menores también viajaran a Honduras con el propósito de plantearse nuevos objetivos fuera del territorio estadounidense, pero hubo un percance: ambos no contaban con pasaporte.

Isaac cuenta que debió escapar por la ventana de su casa para evitar ser arrestado por ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Un emotivo reencuentro

Si bien fueron meses complicados desde que Kenia fue detenida por los agentes federales de inmigración, existió una luz de esperanza para esta familia. Finalmente, la ciudadana hondureña pudo abrazar nuevamente a sus tres hijos después de varios meses de separación. Ahora, es el inicio de un nuevo camino.