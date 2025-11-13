Hace aproximadamente dos meses, te presenté el caso de unos padres latinos que fueron detenidos en una parada de tráfico en Cícero, Chicago, por agentes federales de inmigración mientras celebraban el cumpleaños de su menor hijo . En una reciente actualización de esta historia, los dos hijos mayores han decidido contar cómo ha sido esta nueva realidad, ya que ambos están asumiendo el rol de progenitores.

En una conversación con Noticias Telemundo, Moisés Enciso, de 22 años, precisó que los extraña profundamente, pues alegó que ha sido sumamente cuesta arriba hacerse cargo de las distintas responsabilidades del hogar.

“Estos últimos dos meses han sido muy vacíos. Yo y mi hermana ya somos lo que estamos cuidando a nuestros hermanos y ha sido un poco difícil balancear la escuela con los deberes de la casa”, declaró.

Para este joven, se trata de una nueva experiencia que jamás pensó asumir a temprana edad, pues no tiene hijos y, por el momento, se encuentra estudiando para obtener mejores oportunidades profesionales.

Moisés comentó que se trata de un momento sumamente complicado en su vida. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Una conversación difícil

Moisés comentó que su hermanos menores, de 10 y 12 años, saben perfectamente de la situación de sus padres. Sin embargo, diariamente, trata de brindarles la tranquilidad necesaria para que la tristeza no esté presente en sus vidas.

“Nosotros queremos que ellos se enfoquen en su escuela, en sus tareas o en actividades después de la escuela. No queremos que ellos se enfoquen mucho en lo que está pasando”, añadió el joven de 22 años.

El hijo mayor de inmigrantes hispanos también especificó que, en estos días, fue el cumpleaños de su madre, Constantina Ramírez. Sin embargo, fue un momento doloroso para él y sus tres hermanos, pues en ese día especial se celebró mediante una videollamada.

A pesar del duro momento que está atravesando, este joven tiene la esperanza de que sus padres estén presentes durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Constantina y Moisés están recluidos en un centro de detención. Aún se desconoce si serán libres o terminarán deportados. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Su pedido a la comunidad inmigrante

Ante la situación que le tocó afrontar, Moisés no dudó en enviar un mensaje a las familias que temen ser detenidas por los uniformados de ICE. “Tengan mucho cuidado en salir y deben protegerse el uno al otro, que se apoyen entre vecinos y familiares”, finalizó.