Una operación matutina revivió el temor a las redadas. En días en los que una orden judicial federal frenaba las detenciones en la región debido a la evidencia de discriminación racial por la apariencia física o si se hablaba español, un video difundido causó indignación. En él se ve a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llegar enmascarados en un camión de Penske, una empresa privada de alquiler de vehículos, y que no tenía identificación. Los oficiales saltaron de la unidad el miércoles 06 de agosto y persiguieron y arrestaron a 16 personas en el estacionamiento de un The Home Depot de Los Ángeles. Aquí los detalles de lo que calificaron como la ‘Operación Caballo de Troya’.

El operativo se realizó en Westlake, cerca del Parque MacArthur, como parte del plan del presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes indocumentados de su territorio y pese a que los efectivos tienen prohibido usar tácticas engañosas para los arrestos en California como mostrar identificaciones falsas o asegurar de forma fraudulenta que existe una investigación contra una persona mientras la intervienen. Así lo determinó un acuerdo judicial que responde a una demanda entablada en 2020 por un beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

The Home Depot es la cadena de mejoras para el hogar más grande del mundo y a sus tiendas acuden inmigrantes en búsqueda de trabajo como jornaleros. (Foto: AFP)

Agentes llegaron en camión de mudanzas

Pese a esto, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos realizaron un operativo en el estacionamiento de un The Home Depot en Los Ángeles donde varias personas buscaban una oportunidad de trabajo. Según testigos, los uniformados llegaron en varios vehículos, entre ellos un camión de mudanzas que alquilaron y que no tenía identificación.

Los efectivos que estaban enmascarados y fuertemente armados saltaron de una camioneta amarilla de Penske. Un jornalero presente en la redada del miércoles declaró a Los Angeles Times que el camión llegó alrededor de las 6:45 a. m., y el conductor les dijo a los presentes en español que tenía trabajo para ofrecerles. Alguien subió a la parte trasera del camión y fue el momento en que los agentes salieron de él mientras la gente se dispersaba. El testigo afirmó que uno de ellos llevaba un sombrero de vaquero.

Penske Truck Rental es la empresa dueña del camión que fue rentado para la redada en Los Ángeles. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

‘Operación Caballo de Troya’ en Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó en un correo electrónico que los agentes arrestaron a 16 personas indocumentadas de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua.

Según reporta ‘The Guardian’, un portavoz de Penske Truck Rental declaró en un correo electrónico que estaba al tanto de los videos y que la empresa de alquiler de vehículos “prohíbe estrictamente el transporte de personas en el área de carga de sus vehículos bajo cualquier circunstancia. La empresa no fue informada de que sus camiones se utilizarían en la operación de hoy y no la autorizó”. Además, afirmó que la empresa se pondrá en contacto con el DHS para “reforzar su política de evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”.

Fox News publicó imágenes del interior del camión Penske, las cuales fueron republicadas por Gregory Bovino, comandante de la patrulla fronteriza en California, quien las llamó “Operación Caballo de Troya”. Él también publicó imágenes de los arrestos, escribiendo: “Otro día, otros inmigrantes ilegales, el mismo objetivo. Tenemos una misión aquí en Los Ángeles. Y no nos iremos hasta que logremos nuestros objetivos”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!