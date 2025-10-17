Melissa Tran nuevamente pudo reencontrarse con su familia en Maryland. Permaneció bajo custodia de ICE por más de cinco meses debido a una condena no violenta que cometió hace más de dos décadas. Imaginó por un momento que su nueva vida estaría ligada a una celda, pero finalmente se acabó. Ahora, ha decidido compartir cómo fue su experiencia.

Antes de empezar, te comentaré que esta extranjera llegó a Estados Unidos desde Vietnam en la década de los 90. Con el transcurrir de los años, se convirtió en madre de cinco hijos y fundó su propio negocio en Hagerstown.

Si bien consideró que todo le estaba yendo de maravilla, ese error que cometió durante su adolescencia cambiaría totalmente su tranquilidad. Debo mencionarte que Melissa robó algunos cheques de su empleador y fue declarada culpable. Debido a ello, se le dictó una orden de deportación en el 2003.

Melissa llegó a Estados Unidos en la década de los 90. Logró formar una familia y fundar su propio negocio. (Crédito: WJZ / YouTube)

En aquel año debía abandonar Estados Unidos; sin embargo, su país natal no aceptó y fue así que se le permitió que se quedara en suelo americano con una condición: debía presentarse regularmente a inmigración.

Esta práctica la hizo de manera frecuente; sin embargo, en su última cita en el centro de Baltimore todo cambió. Los agentes federales de inmigración la detuvieron si explicación alguna y permaneció bajo arresto. Desde aquel momento, fue el inicio de su pesadilla.

Ella cuenta que fue alojada junto a otras nueve mujeres y experimentó las duras condiciones de estar bajo arresto: dormía en un colchón inflable, soportaba las bajas temperaturas, entre otros puntos negativos.

La vietnamita vivió duras condiciones durante su estancia en distintos centros de detención. (Crédito: WJZ / YouTube)

“No hay ducha, nada. No hay higiene personal. No hay cepillo. Me quedé en shock”, fueron las palabras de Melissa a CBS News.

Para su mala fortuna, los agentes de inmigración lav trasladaba a distintos centros de detención, tales como Luisiana, Arizona y Tacoma, situada en Washington, que es la última en la cual permaneció. Así cada vez se alejaba más de su familia.

Nuca perdió la esperanza

En el momento que un juez federal ordenó su liberación, Melissa Tran no pudo contener la emoción, pues había llegado ese momento que tanto deseaba. Sabía que nuevamente podría reunirse con su esposa y cinco hijos.

“Nunca había estado tan lejos de ellos, así que pensaba en ellos cada instante. Me preguntaba: ‘¿Cómo van a sobrevivir sin mí?’. Solo un momento para sentirlos y tocarlos. Por fin estoy en casa", expresó la vietnamita con lágrimas en los ojos.

No creas que todo parece felicidad para Melissa Tran. Si bien recuperó su libertad, aún enfrenta una posible deportación . Para ello, deberá presentarse nuevamente a inmigración en Baltimore y así regularizar su estatus.