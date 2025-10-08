Es común escuchar que los perros son los seres vivos más “fieles” que existen y estarán dispuestos a ayudar cuando más se les necesita. En el caso que te compartiré a continuación lo comprueba totalmente. Sucede que un can al notar que su dueña, una adulta mayor de 86 años, había sufrido un accidente, hizo lo posible para que sea auxiliada.

Esta persona de avanzada edad tomó la decisión de pasear este can, de nombre Eeyore, en horas de la noche en la zona de Destin, Florida , a fin de que pueda despejarse al aire libre. Sin embargo, nunca imaginó que, repentinamente, sufriría una caída que le imposibilitaba movilizarse.

El esposo de esta señora sabía que ella no solía demorarse más de 15 minutos. Al haber pasado una hora sin que regresara, sintió preocupación y decidió contactarse con las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa.

Entonces, los efectivos policiales le solicitaron una breve descripción del perro y así facilitar la búsqueda de la adulta mayor. Después de esto, ocurrió lo inesperado.

Eeyore demostró su inteligencia al guiar a la oficial para que ayude a su dueña. (Crédito: Okaloosa County Sheriff's Office / Facebook)

Un guía perfecto

Según People, la agente estuvo conduciendo por la carretera y visualizó al perro que le habían descrito. Entonces, se acercó, lo acarició y le preguntó de forma irónica “¿Dónde está tu mamá?“, sin imaginar que este animal de cuatro patas la guiaría hacia su dueña.

El cachorro no tuvo complicaciones, ya que le enseñó el camino a la autoridad para que socorriera a la adulta mayor, quien fue encontrada en una acerca de un campo de golf.

Después de ser auxiliada, la agente le comentó cómo lograron encontrarla, provocando que la mujer de avanzada edad quede totalmente sorprendida, pues nunca imaginó que su mascota sería de gran ayuda. “Oh, Eeyore, eres un niño tan bueno. ¡La abuela te ama!“, fueron las palabras de agradecimiento de la adulta mayor.