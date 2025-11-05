Millie Bobby Brown era consciente que comprometerse con Jake Bongiovi a los 20 años de edad no sería bien visto por sus fanáticos y su círculo cercano, pues se suele considerar como “un paso apresurado”; sin embargo, la estrella de ‘Stranger Things’ reveló recientemente por qué tomó esta decisión, de la cual no se arrepiente.

En una entrevista con la revista British Vogue, la actriz de 21 años supo la magnitud de su decisión, pues “entendía que era joven”; sin embargo, explicó que fue fundamental la etapa que disfrutaron como enamorados. “De verdad que no me canso de decirlo: cuando conoces a esa persona, lo sabes”, expresó.

Millie recuerda que, al conocer por primera vez a Jake, sintió atracción de manera inmediata; sin embargo, sintió dudas si realmente el hijo de Jon Bon Jovi percibió esa misma sensación. Ahora, llevan cuatro años disfrutando de su unión.

Millie y Jake mantienen una relación de más de cuatro años. Tres años como enamorados y más de un año como esposos. (Crédito: @jakebongiovi / Instagram)

La popular ‘Once’ se siente afortunada de haberse comprometido con el modelo estadounidense, ya que alega que le brinda la posibilidad de ser “ella misma” y le permite “ser menos reservada” en la industria de las celebridades.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron en mayo del 2024 en una ceremonia íntima y, posteriormente, realizaron un festejo más grande en Italia. En ese año, la estrella de cine contaba con 20 años y él con 22.

Millie y Jake se casaron cuando tenían 20 y 22 años, respectivamente. (Crédito: @jakebongiovi / Instagram)

“Un viaje hermoso e increíble”

Para fortalecer su unión como pareja, Millie y Jake decidieron adoptar una hija durante el verano ; una decisión que también generó sorpresa entre las celebridades. Sin embargo, los padres han considerado que esta nueva etapa en sus vidas ha sido “hermosa e increíble”.

“(Su hija) Nos has enseñado muchísimo. Nuestros días están llenos de muchos mimos, risas y amor. Es una alegría sin fin”, declaró Millie al medio citado.

Ambos han decidido adoptar una hija hace menos de dos meses. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Lo común sería que, en cuestión de días, se sepa los nombres de los hijos de las celebridades, debido a la exposición mediática; sin embargo, la situación será distinta entre estos jóvenes esposos; ya que aseguraron que mantendrán en total privacidad la vida de su hija.

“No me corresponder exponerla a la fama contra su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice de joven la apoyaremos”, finalizó la actriz de origen español.