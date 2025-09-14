Una enfermera de Nueva Jersey presentó una demanda tras ser suspendida, alegando que un cirujano del hospital donde trabaja celebró el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Según la querella, Lexi Kuenzle asegura que fue castigada por criticar ese comportamiento en sus redes sociales.

La demanda, presentada el viernes en la Corte Superior del Condado de Bergen, nombra al hospital Englewood Health, al cirujano Dr. Matthew Jung y a otras partes.

Kuenzle afirma que la despidieron injustamente después de que ella expresara su indignación en su cuenta de Instagram.

“[Kuenzle] tuvo la audacia de cuestionar cómo el Dr. Jung puede cumplir con el juramento hipocrático y el Código de Ética Médica de la Asociación Médica Estadounidense mientras celebra el asesinato de un orador cristiano no violento que estaba en un campus universitario”, señala el documento legal.

Según su demanda, un médico reaccionó a la noticia del asesinato del activista diciendo: “Odio a Charlie Kirk. Se lo merecía”. (Foto: @lexiknzl / Instagram)

Kuenzle recuerda que se encontraba en la estación de enfermería, junto a ocho compañeras y un paciente en camilla, cuando se difundió la noticia de la muerte de Kirk.

“¡Oh, Dios mío! ¡Qué terrible! ¡Lo amo!”, exclamó. En ese momento, el cirujano bariátrico presuntamente respondió: “Odio a Charlie Kirk. Se lo merecía. Lo tenía bien merecido”.

Sorprendida, Kuenzle respondió: “Eres un doctor. ¿Cómo puedes decir que alguien merecía morir?”.

“Fue impactante para mí”, contó la enfermera de 33 años, residente en Hoboken, en conversación con el New York Post. “Estaba tan enojada y molesta”.

Kuenzle, simpatizante de Trump, afirma que reportó el incidente de inmediato, pero al día siguiente fue apartada de su puesto sin sueldo. (Foto: @lexiknzl / Instagram)

La profesional dijo que informó de inmediato a la administración sobre el incidente y, al llegar a casa, publicó un mensaje en sus redes sociales. Al día siguiente, según su versión, fue citada a una reunión con directivos del hospital y suspendida sin sueldo mientras se investigaba el caso. Un representante sindical incluso le sugirió que buscara otro trabajo.

Kuenzle, quien se describe como una conservadora activa y muestra en Instagram fotos con una bandera estadounidense, lleva 10 años como enfermera, casi dos de ellos en Englewood Health.

Hasta hace unos días, se desconocía si el Dr. Jung había enfrentado algún tipo de sanción.

Charlie Kirk fue asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2025 mientras hablaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University), en Orem, Utah. (Foto: BENJAMIN HANSON / AFP)

De acuerdo con la demanda, el médico llegó a bromear ofreciendo “comprar el almuerzo” a las enfermeras que escucharon su comentario, aunque esa invitación no incluía a Kuenzle porque ya estaba suspendida.

Ahora, la enfermera exige una indemnización económica no especificada.

Cabe agregar que, de momento, Englewood Health no se ha pronunciado sobre la demanda, mientras que el Dr. Jung tampoco ha hecho declaraciones.

Qué se sabe sobre el asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah. Fue detenido dos días después del tiroteo y se entregó a las autoridades después de que un familiar lo identificara en las imágenes difundidas por el FBI.

Los investigadores encontraron indicios que sugieren una posible motivación política. Se descubrieron inscripciones en los casquillos de bala recuperados, incluyendo mensajes como “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esta [bala]!” y referencias a un himno antifascista.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson tenía “cierta politización” en sus redes sociales, aunque no estaba afiliado a ningún partido político ni había votado en las últimas elecciones.

