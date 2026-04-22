Algunos estados de EE. UU. están dejando de tomar a la ligera la regla de “15 artículos o menos” en las cajas de autoservicio. Ante el aumento de robos en tiendas, legisladores de varias regiones están evaluando imponer normas más estrictas para controlar el uso de estos sistemas en supermercados y tiendas de conveniencia.

La idea principal es establecer un mayor control en las cajas de autoservicio, ya sea obligando a que haya más empleados supervisando, limitando la cantidad de productos que se pueden comprar o equilibrando el número de cajas automáticas con las tradicionales atendidas por personal. El objetivo es claro: reducir los hurtos.

USA Today informa que, en los últimos años, el uso de cajas de autoservicio ha crecido mucho; sin embargo, algunos comercios comenzaron a replantear su uso.

Las propuestas incluyen limitar a 15 productos por compra, aumentar la presencia de empleados y reducir el número de máquinas disponibles. (Foto referencial: Freepik)

Empresas como Walmart incluso retiraron parte de estas máquinas para volver a sistemas más tradicionales.

Un estudio de 2026 reveló que, aunque el 86% de los consumidores usa cajas de autoservicio, los robos pueden aumentar hasta un 65% en comparación con las cajas atendidas por empleados. Además, más de 36 millones de estadounidenses admitieron haber robado alguna vez usando estos sistemas.

Aunque aún no hay leyes aprobadas, el debate podría cambiar la forma de comprar en supermercados. (Foto referencial: Freepik)

Hasta el 22 de abril, ningún estado ha aprobado leyes definitivas sobre este tema; no obstante, varias propuestas están siendo debatidas y podrían cambiar la forma en que funcionan estas cajas en el futuro.

A continuación, un resumen de lo que plantea cada estado:

California: Se propuso una ley que exigía al menos una caja atendida por un empleado en todo momento y limitar el autoservicio a 15 artículos. Aunque la iniciativa no avanzó a nivel estatal, ciudades como Long Beach y Costa Mesa ya aplican reglas similares.

Connecticut: Se busca que haya una caja con empleado por cada dos de autoservicio y un máximo de ocho cajas automáticas funcionando al mismo tiempo.

Massachusetts: La propuesta es similar a la de Connecticut, con límites en el número de cajas automáticas y la obligación de contar con personal en proporción.

New York: Aunque no hay ley estatal, en New York City se debate limitar el autoservicio a 15 artículos y exigir un empleado por cada tres máquinas.

Ohio: La propuesta incluye una caja atendida obligatoria, un empleado por cada tres autoservicios y un máximo de 15 productos. También prohibiría comprar alcohol o tabaco en estas cajas.

Rhode Island: Se plantea limitar a ocho las cajas automáticas y exigir un empleado por cada dos, además de supervisión constante.

Washington: El proyecto propone que las cajas de autoservicio sean solo para 15 artículos o menos, con mayor presencia de empleados supervisando su uso.

Por ahora, todas estas medidas siguen en discusión; sin embargo, reflejan una misma tendencia: reforzar el control en las cajas de autoservicio para reducir pérdidas y mejorar la supervisión en las tiendas.

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