La zona noreste de Estados Unidos enfrenta esta semana el episodio de frío más intenso del invierno, tras meses marcados por un clima helado que no da tregua. Se espera que el llamado “golpe polar” lleve la sensación térmica a niveles extremadamente peligrosos, con valores cercanos a los 25 grados bajo cero en algunas zonas. Según Fox Weather, fuertes vientos del noroeste empujarán aire asociado al vórtice polar hacia áreas densamente pobladas como Boston, Nueva York y Filadelfia.

Ante este escenario, oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) monitorean de cerca la evolución del sistema y no descartan emitir advertencias por frío extremo, algo poco frecuente en esta región.

Según el NWS, la exposición a estas temperaturas puede ser potencialmente mortal. La congelación de la piel puede ocurrir en solo unos minutos si está descubierta, especialmente cuando se combina con ráfagas intensas de viento.

Meteorólogos advierten que el frío intenso y los vientos fuertes crearán condiciones potencialmente peligrosas para millones de personas. (Foto: AFP)

Un frente frío avanzará sobre Nueva Inglaterra y el noreste hasta alcanzar el corredor de la Interestatal 95 durante la mañana del sábado, acompañado por ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora.

Este frente llega luego de un sistema rápido conocido como clipper, que dejará una ligera nevada y podría provocar momentos breves de visibilidad casi nula en las carreteras el viernes.

Cuanto más cerca de la costa se desplace este sistema al retirarse, más intensos serán los vientos posteriores, ya que el aire frío se precipitará para ocupar ese vacío.

El episodio estará acompañado por nevadas ligeras y ráfagas que complicarán la circulación y las actividades al aire libre. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Como resultado, el congelamiento se intensificará durante la madrugada del domingo, con sensaciones térmicas en los valores negativos de dos dígitos para millones de personas en Filadelfia, Nueva York y Boston.

Las zonas del interior sentirán el impacto con mayor fuerza. En regiones como la capital del estado de Nueva York, Albany podría registrar sensaciones térmicas inferiores a los 23 grados bajo cero, mientras que las temperaturas diurnas apenas variarán incluso cuando miles de personas salgan a ver el gran partido de fútbol.

Este frío peligroso se mantendría hasta el lunes, antes de comenzar a moderarse hacia mediados de la próxima semana. Aun así, los meteorólogos señalan que un cambio importante en el patrón atmosférico traerá algo de alivio más adelante en el mes, cuando una modificación en la corriente en chorro ayude a mantener al vórtice polar más al norte de lo previsto inicialmente.

Aunque el frío persistirá varios días, los expertos anticipan un cambio de patrón que traería alivio más adelante. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿Por qué hace tanto frío en Estados Unidos?

El frío extremo en Estados Unidos se debe en gran parte al vórtice polar, que es una gran área de baja presión y aire gélido que normalmente se queda “estacionada” en el Polo Norte. Durante el invierno, este sistema puede expandirse, enviando masas de aire ártico hacia el sur y provocando caídas drásticas de temperatura en territorio estadounidense.

Según el Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (NESDIS) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este fenómeno ocurre cuando el vórtice se debilita. En condiciones normales, un sistema fuerte mantiene a la corriente en chorro (un cinturón de vientos rápidos) en una ruta circular que atrapa el frío en el norte; sin embargo, cuando el vórtice pierde fuerza, la corriente en chorro se vuelve ondulada y permite que “bolsas” de aire polar se escapen y viajen incluso hasta lugares tan cálidos como Florida.

Aunque estos brotes de frío son comunes, no todo el clima invernal es culpa del vórtice. Se necesitan condiciones inusuales para que este sistema se desplace tanto de su posición original, por lo que científicos utilizan satélites de la NOAA para monitorear sus movimientos y predecir cuándo estas tormentas severas golpearán el país.

