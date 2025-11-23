La Administración Federal de Aviación (FAA) se prepara para enfrentar el feriado de Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) más activo desde 2010. La agencia informó que la próxima semana se registrará un movimiento aéreo excepcional, con un aumento significativo de vuelos en todo el país.

En un comunicado publicado el viernes, la FAA señaló que solo el martes 25 de noviembre se esperan más de 52,000 vuelos.

Frente a este escenario, el administrador Bryan Bedford destacó: “Gracias a la dedicación de nuestros controladores de tráfico aéreo y de cada empleado de la FAA, estamos listos para el ajetreo de las fiestas y nos enorgullece ayudar a los viajeros a reunirse con sus amigos y familias durante esta época tan importante del año.”

La FAA estima más de 360,000 vuelos a lo largo de la semana festiva. (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

Durante todo el periodo de viajes por Thanksgiving, la agencia estima que despegarán más de 360,000 vuelos.

Bedford también expresó su reconocimiento al personal al afirmar: “Estoy profundamente agradecido con todo nuestro equipo de la FAA. Incluso en un periodo de tráfico récord, su compromiso inquebrantable mantiene el sistema funcionando de manera segura.”

La demanda no solo será aérea. Según la AAA, alrededor de 82 millones de estadounidenses viajarán por carretera o avión entre el martes y el lunes 1 de diciembre para cumplir con sus planes por el feriado.

Las autoridades advierten que dos tormentas podrían generar retrasos y afectar carreteras en varias regiones. (Foto: AFP)

Sin embargo, el clima podría complicar la situación. De acuerdo con FOX Forecast Center, se esperan dos sistemas de tormentas que podrían generar problemas en carretera, aunque aún no se conoce con precisión el nivel de impacto.

El primer sistema se formaría el lunes 24 de noviembre y dejaría lluvia en las llanuras del sur antes de avanzar hacia el sureste y posiblemente hacia el Atlántico medio o el noreste el martes.

El segundo sistema también llegaría el lunes, afectando al noroeste del Pacífico con lluvias y temperaturas más frías. Aun así, para el Día de Acción de Gracias se prevé un panorama más seco en el oeste, noreste, Atlántico medio y algunas zonas del sureste.

La FAA recomienda a los viajeros llegar temprano, tener paciencia y revisar información oficial antes de partir. (Foto: AFP)

Finalmente, la FAA recomienda a los viajeros tener paciencia, llegar temprano a los aeropuertos y considerar el tiempo necesario para registrar equipaje y pasar por seguridad.

La agencia también sugiere revisar su página actualizada de Holiday Travel para obtener consejos e información útil durante la temporada.

Lo que debes tener en cuenta si piensas hacer un viaje largo por carretera

Verifica los neumáticos (presión y repuesto), aceite y líquidos.

Asegura el funcionamiento de luces y frenos.

Planifica descansos cada 2-3 horas o 200 km.

Nunca conduzcas cansado. Si es posible, toma turnos con un acompañante.

Mantén la distancia de seguridad y respeta los límites.

Planifica la ruta y descarga mapas sin conexión.

Empaca mucha agua y bocadillos saludables.

Usa ropa cómoda y prepara entretenimiento (música, audiolibros).

Ten a la mano el botiquín y los documentos del vehículo.

