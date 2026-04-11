En un movimiento que parece sacado de un videojuego, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha puesto su mirada en los jugadores como parte de una ambiciosa estrategia para reclutar nuevos controladores de tráfico aéreo. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Transporte, busca atraer a una nueva generación capaz de manejar presión, tomar decisiones rápidas y mantener la concentración durante largos periodos. A través de un video dirigido a los entusiastas de los videojuegos, la campaña plantea una pregunta directa: si están listos para asumir el desafío. Sin embargo, también deja claro que no se trata de un juego, sino de una carrera con una enorme responsabilidad: mantener a millones de personas seguras todos los días.

¿Por qué la FAA está buscando gamers?

La apuesta no es casual. Según autoridades, muchos controladores de tráfico aéreo tienen afinidad por los videojuegos, ya que comparten habilidades clave como la coordinación, la rapidez mental y la toma de decisiones bajo presión. Por eso, esta nueva campaña busca “potenciar” el reclutamiento enfocándose en un público joven que ya domina estas capacidades.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que para llegar a la próxima generación es necesario adaptarse a sus intereses. En ese sentido, el enfoque en el mundo gamer apunta directamente a un grupo que podría encajar perfectamente en este exigente rol.

La FAA impulsa una campaña dirigida a gamers con sueldos atractivos. | Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Un plan masivo de contratación

Actualmente, hay unos 11.000 controladores en funciones y alrededor de 4.000 en formación. Pero la meta es mucho más ambiciosa: la FAA planea incorporar cerca de 8.900 nuevos profesionales hasta 2028. Solo en el último año ya se han sumado unos 2.400, marcando un récord en la academia de control de tráfico aéreo en Oklahoma City.

Este impulso en la contratación también responde a incidentes recientes, como el accidente ocurrido en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, que encendió las alertas sobre posibles problemas de personal en las torres de control.

Requisitos para postular

Uno de los puntos más llamativos de esta iniciativa es que no se requiere título universitario para postular. Aunque el proceso sigue siendo riguroso, la FAA busca ampliar su base de candidatos priorizando habilidades prácticas sobre credenciales académicas tradicionales.

Entre las capacidades más valoradas están:

Toma de decisiones rápida

Alta concentración

Capacidad de trabajar bajo presión

Coordinación y pensamiento estratégico

La FAA cree que los gamers tienen habilidades clave para el tráfico aéreo. | Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cuánto gana un controlador aéreo?

El atractivo económico también es clave. Según la campaña, los controladores pueden alcanzar salarios promedio de hasta 155.000 dólares al tercer año de trabajo, lo que convierte a esta profesión en una de las mejor remuneradas dentro del sector público en Estados Unidos.

Además del salario, se trata de una carrera con propósito. Como destaca el mensaje de la FAA, el rol implica garantizar la seguridad de millones de pasajeros cada día, lo que añade un fuerte componente de responsabilidad y vocación.

Una nueva forma de reclutar talento

Esta estrategia marca un cambio en la forma en que las agencias gubernamentales buscan talento. En lugar de limitarse a canales tradicionales, ahora apuntan a comunidades digitales con habilidades transferibles. La FAA lo resume de forma clara: nunca ha habido un momento más interesante para “subir de nivel” y convertir una pasión en una carrera con impacto real.

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